女房客不繳房租　房東深夜催繳「按鈴+拍鐵門」反挨告

▲吳姓房東去年9月向邱姓房客催討欠繳房租，竟被提告強制罪。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子向邱姓女房客催討積欠房租，但邱女屢催不繳且電話也不接，去年9月某日深夜到邱女門外按電鈴、敲門，邱女竟以擾人清夢為由對吳提起強制罪嫌；吳則駁斥是邱女硬以押金扣抵房租違反租約規定，邱女還聲稱要續住2個月，桃檢認為吳按鈴、敲門雖造成邱女作息不便，但未達到強暴程度，證據不足，23日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，根據邱女指控，她去年8月房租逾期未繳，41歲的吳姓房東多次催繳未果後，竟於9月12日凌晨1時許連撥4通電話，但她都未接，凌晨2時還帶人到門外按鈴，持續長達30分鐘，妨害她休憩睡眠權利與居住安寧之自由。

吳姓房東指稱，邱女欠繳8月房租，多次聯繫都說要從押金扣抵，但租賃契約經明定不能如此，經他拒絕後邱女仍堅持，多次聯繫邱女都找不到人，當天擔心邱女安危才在凌晨請員警陪同下到場查看，當下曾詢問員警是否可以按鈴才按電鈴，但房屋內均無人回應，後來邱女報警才離開。

桃檢勘驗雙方LINE的對話紀錄，發現吳凌晨1時多先傳訊息要邱女繳房租，對方則回應用押金扣抵，不要擾人清夢等語，邱女還提供錄影畫面中，有間歇性長按門鈴聲，持續約2分多鐘，還有拍打鐵門聲音等佐證，因聽見外面有交談聲，害怕房東攜帶武器對她不利，所以未開門。

檢方認為，吳按門鈴時間雖非妥適，當天在門外也無進一步對她出言打算對生命、身體、自由等有侵害行為，且事發後邱女還要繼續住2個月，因為押金還在房東那邊，與強制罪中對人施以攻擊威脅，因而致使心生恐怖心，藉此強致被害人作為或不作為的「強暴」、「脅迫」要件有別，可見吳的行為客觀上並未讓邱心生畏懼，偵結予以不起訴處分。

【更多新聞】



►他遭合夥人凌虐6小時跳窗摔死！ 房東「幫開門」也有事

►配合國軍專案演訓任務 桃機5月底分段執行降低影響民航

►警察LINE群組送長官「殃及無辜」4個字 檢不起訴：公眾利益、主管要有雅量