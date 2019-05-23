　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女房客不繳房租　房東深夜催繳「按鈴+拍鐵門」反挨告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳姓房東去年9月向邱姓房客催討欠繳房租，竟被提告強制罪。（示意圖／達志影像）

▲吳姓房東去年9月向邱姓房客催討欠繳房租，竟被提告強制罪。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子向邱姓女房客催討積欠房租，但邱女屢催不繳且電話也不接，去年9月某日深夜到邱女門外按電鈴、敲門，邱女竟以擾人清夢為由對吳提起強制罪嫌；吳則駁斥是邱女硬以押金扣抵房租違反租約規定，邱女還聲稱要續住2個月，桃檢認為吳按鈴、敲門雖造成邱女作息不便，但未達到強暴程度，證據不足，23日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，根據邱女指控，她去年8月房租逾期未繳，41歲的吳姓房東多次催繳未果後，竟於9月12日凌晨1時許連撥4通電話，但她都未接，凌晨2時還帶人到門外按鈴，持續長達30分鐘，妨害她休憩睡眠權利與居住安寧之自由。

吳姓房東指稱，邱女欠繳8月房租，多次聯繫都說要從押金扣抵，但租賃契約經明定不能如此，經他拒絕後邱女仍堅持，多次聯繫邱女都找不到人，當天擔心邱女安危才在凌晨請員警陪同下到場查看，當下曾詢問員警是否可以按鈴才按電鈴，但房屋內均無人回應，後來邱女報警才離開。

桃檢勘驗雙方LINE的對話紀錄，發現吳凌晨1時多先傳訊息要邱女繳房租，對方則回應用押金扣抵，不要擾人清夢等語，邱女還提供錄影畫面中，有間歇性長按門鈴聲，持續約2分多鐘，還有拍打鐵門聲音等佐證，因聽見外面有交談聲，害怕房東攜帶武器對她不利，所以未開門。

檢方認為，吳按門鈴時間雖非妥適，當天在門外也無進一步對她出言打算對生命、身體、自由等有侵害行為，且事發後邱女還要繼續住2個月，因為押金還在房東那邊，與強制罪中對人施以攻擊威脅，因而致使心生恐怖心，藉此強致被害人作為或不作為的「強暴」、「脅迫」要件有別，可見吳的行為客觀上並未讓邱心生畏懼，偵結予以不起訴處分。

【更多新聞】


 ►他遭合夥人凌虐6小時跳窗摔死！　房東「幫開門」也有事

►配合國軍專案演訓任務　桃機5月底分段執行降低影響民航

►警察LINE群組送長官「殃及無辜」4個字　檢不起訴：公眾利益、主管要有雅量

ET快訊
專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：房客欠租,屢催不繳,房東挨告

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機上武嶺「不會被石頭砸到吧」　烏鴉嘴...10秒後遭擊落慘摔

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟　心肌梗塞男被救回

2工人吸氮氣過量昏迷一死一救活　南科台積電18廠停工調查

揪女民代「上床做愛」　恐怖男1天30通電話性騷擾2年

當同學面墜樓...台南14歲國中女不治　擔任幹部有責任感

520約會還好好的…男友突自殺讓她心碎燒炭　母親開門抱頭痛哭

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

重機上武嶺「不會被石頭砸到吧」　烏鴉嘴...10秒後遭擊落慘摔

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟　心肌梗塞男被救回

2工人吸氮氣過量昏迷一死一救活　南科台積電18廠停工調查

揪女民代「上床做愛」　恐怖男1天30通電話性騷擾2年

當同學面墜樓...台南14歲國中女不治　擔任幹部有責任感

520約會還好好的…男友突自殺讓她心碎燒炭　母親開門抱頭痛哭

中職／陳晨威會跑又會打　移防外野減輕守備負擔

重機上武嶺「不會被石頭砸到吧」　烏鴉嘴...10秒後遭擊落慘摔

他帶2歲萌女公園玩滑溜梯　婆媽吃驚認出「偶像劇男神！」

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

「喝鹿、鱉血」竟敗血性休克！他生飲30c.c.蟲卵、細菌全下肚

女老闆嫁男員工！　婚前開條件「一週嘿咻5次」他嚇傻低頭

詹姆士曝收視下滑！　曾國城看完1小時節目：難看

韓國瑜1分鐘唸「260字」心經　一字不差被點評「有練過」

台中6/22辦挺韓大會　韓國瑜答應出席：大家希望我去聚一下

郭台銘嗆沒修養　柯文哲否認批評：笑也不行？

社會熱門新聞

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電..

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流..

祖孫落海嬤不治　孤童崩潰：別離..

即／台南國中女校園4樓墜落　搶..

駕駛「睡死」！警急破窗搶救　結..

小王「1晚給潮9次」…人妻腿軟..

認了！永和分屍案共犯坦承幫助殺..

國中體育男師帶女學生泡溫泉啪啪..

娃娃機「筷子台」　天天「滿幣」..

名設計師同居前女友　墮胎2次才..

日女優被免費看光　吉高寧寧和葵..

尤姓小兄弟殞命　喪葬費家屬盼外..

14歲少女遭性侵凌虐8小時　哭..

即／台積電南科廠爆工安意外　2..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面