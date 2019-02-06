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初二是拜月老好時機！6大禁忌藏恐怖詛咒　不只不敬還「斷良緣」

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▲▼戀愛,男女,兩性,交往。（圖／免費圖庫pixels）

▲初二求桃花、求姻緣最適合。（圖／免費圖庫pixels）

生活中心／綜合報導

大年初二回娘家的日子，但其實初二也是單身男女求桃花、求姻緣的好時機。就以台北市萬華龍山寺來說，每年在大年初二月老廳前總是擠滿信眾，就連日本、韓國遊客都慕名前來求紅線。不過拜月老可是有些禁忌要注意的，以免求桃花不成還吹掉良緣。

▲▼大稻埕霞海城隍廟,民間信仰,廟宇,宮廟,宗教,寺廟,拜拜,祭祀,祭拜,求神問卜,古蹟,文化資產,拜月老,求姻緣,迪化街。（圖／記者李毓康攝）

▲大稻埕霞海城隍廟是著名的月老廟。（圖／記者李毓康攝）

初二拜月老，有6大禁忌不能犯。

1.拜月老前要注意，如果有戴著口罩、帽子或是太陽眼鏡，記得一定要拿下來，以避免月老看不清你的樣子，導致牽錯紅線。
2.千萬不要帶著傘拜月老，因為傘的諧音就是「散」，有分開之意。
3.在大殿用火點香後千萬不能用嘴吹，因為不能讓祭拜神明的香火染上人類的濁氣。
4.必須先拜天公，如果是進入城隍廟拜月老，則一定要先拜城隍爺，拜完後才拜月老。
5.拜完月老後如果廟方有提供結緣茶記得要喝一杯，但記得即使茶很燙也不能吹，不然就會把緣分吹散了。
6.記得也要吃廟裡的喜糖沾沾喜氣，不過記得千萬不要挑，以免讓月老覺得你愛挑，難牽紅線。

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲拜月老祈求姻緣，心要誠衣要端正，以免斷了良緣。（示意圖／記者許力方攝）

另外在拜月老時，穿著也要稍加注意，有命理老師表示，月老不喜歡全黑或暗色系衣服，因此最好是穿著接近大地色或綠色、藕色的衣物。但也別穿得太清涼，像是露肩背心、短褲最好別穿，才不會對月老不敬。

至於拜月老帶甚麼供品拜最好，建議可以攜帶水果、糖果等，以甜食為主，而且必須雙份，放置在神桌前即可。在拜拜時，要清楚說自己的出生年月日，如果知道自己的出生時間也可以一併告知神明，以及自己的姓名、地址，還有理想類型或條件，接著筊杯，得到連續3次聖筊後，就可以拿月老前的一條紅線，並拿到月老香爐前順時鐘繞一中過爐，之後隨身攜帶即可。

若是之後順利與理想的另一半在一起，也記得要帶著理想對象一起回到廟裡還願，同樣告知生辰八字、姓名、地址，同時記得也要再準備一份供品答謝神明。

▲▼七夕,情人節,男女,紅線示意圖。（圖／取自pakutaso網站）

▲月老的紅線可以牽起一份良緣。（圖／取自pakutaso網站）

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關鍵字：月老,初二,城隍廟

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