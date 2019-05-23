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鳥嶼6歲女童遭狗攻擊！右手指腹被狠咬下一塊肉　媽心疼：寶貝好勇敢

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▲▼女童,狗咬,鳥嶼,澎湖,。（圖／東森新聞）

▲▼澎湖一名女童被狗咬掉手上一塊肉。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／綜合報導

澎湖一名才就讀大班的6歲女童，17日上午跟著幼兒園老師到戶外拍攝畢業照，沒想到在返校的途中，疑似因觸摸混種的拉不拉多犬，遭狠咬下右手中指指腹的一塊肉，當場血流如注，警方趕緊冰存肉塊，並緊急將女童送醫進行縫合，至於肇事的犬隻則被澎湖家畜疾病防治所人員帶回看管。

受傷的6歲女童就讀鳥嶼國小幼兒園大班，17日上午在老師的帶領下外出拍畢業照，返回學校途中經過鳥嶼安檢所，遭到附近的混種拉不拉多犬攻擊，由於女童手指纖細，右手中指指腹當場被咬下約1元硬幣大小的肉，必須進行緊急縫合，因此搭船立即將女童送往馬公本島的三總澎湖分院就醫。

▲▼女童,狗咬,鳥嶼,澎湖,。（圖／東森新聞）

據了解，犬隻的飼主為島上的一名阿公，由於飼主最近中風，無力照顧愛犬，因此轉由其他親友輪流餵養，後續賠償事宜仍有待討論。

女童媽媽也心疼地在臉書上PO出愛女躺在病床上的照片，並發文表示，「寶貝真的好勇敢」，引起許多親友紛紛留言詢問孩子傷情，祝福「早日康復」，女童則在家長的細心照料下21日平安出院；至於釀禍的犬隻則由澎湖縣家畜疾病防治所派員帶回收容所看管。

▲▼女童,狗咬,鳥嶼,澎湖,。（圖／東森新聞）

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關鍵字：狗狗,攻擊,女童,澎湖,鳥嶼

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