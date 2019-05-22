不動產鑑價業者被控勾結書記官　貪汙圖利認罪獲緩刑

▲沒有合法證照的林姓不動產鑑價公司負責人，被控與台北地院書記官勾結，進行不動產鑑價。（圖／資料照，示意用，與本案無關／記者李毓康攝）

記者楊佩琪／台北報導

環球不動產估價事務所陳姓負責人，被控勾結台北地方法院林姓前書記官，取得民事強制執行案件的不動產鑑價作業，不法獲利4萬多元。林姓書記官部分已遭判刑3年定讞，陳姓負責人部分，台北地方法院日前依圖利罪，判陳男1年有期徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年，緩刑期間付保護管束，得繳交公庫20萬元，並接受法治教育課程。

法院審理期間，發現林姓書記官自2009年12月起，將245件標案中的27件，「指定」交給陳姓負責人，但陳男不但沒有不動產估價師資格，也沒領開業證書，又沒加入不動產估價師公會，按規定，不得接受法院指定擔任任何鑑定工作，卻依舊與林姓書記官串聯，取得標案，獲利4萬7000多元。

林姓書記官強調，相關作業都由倪姓女執達員負責，他也曾提醒倪女，要依非配表送請鑑價，鑑價公司也由倪女指定。但法官認為，林男有實際審核權，且證人證實，林男與陳男熟識，因此不採信林男的說詞。二審高等法院判決有期徒刑3年，褫奪公權1年，林男上訴遭駁回定讞。

而陳男部分，他先是供稱自己僅是借牌，之後又改口和事務所的蔡姓鑑價師是合夥關係，不過法官認為，陳男確實是借牌而非合夥，與林男同為《貪汙治罪條例》圖利罪共犯，向北檢告發，檢方偵辦後認定事證明確，依法提起公訴。

法官考量，陳男為謀私利，違法承接法院鑑價案件，影響鑑價案之公平性，但陳男坦承犯行，因此判處1年有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年，需繳交公庫20萬元，全案可上訴。

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