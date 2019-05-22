快訊／台灣首份同婚書約曝光！比照異性婚姻　雙方仍用「結婚人」

▲同婚專法通過後，524起同志伴侶即可但理結婚登記。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

同志婚姻專法在立法院三讀通過後，5月24日起同志伴侶將能在戶政事務所登記成為受法律保障、約束的正式伴侶。內政部22日也在網站上公告「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，同時也首度曝光同性結婚書約，仍舊註名雙方為「結婚人」。

▲同性結婚書約仍然註明結婚人。（圖／取自內政部網站）

另外，台北市民政局將在524當天舉辦盛大的戶外婚禮派對，除了邀請當天上午到信義區戶政事務所辦理結婚登記的同志新人到場接受祝福外，同時也恭賀向全台各地結婚的同志朋友。

值得一提的是，民政局當日將邀請釋憲案的另一位聲請人，除了為婚姻平權奔波長達40年的祁家威會到場為新人祝賀，同時也會邀請市議員，以及加拿大駐台北貿易辦事處、歐洲經貿辦事處及其他駐台代表共同與會，透過輕鬆歡樂的婚禮派對，共同見證歷史性的一刻。

根據北市民政局統計，截至22日中午12點，台北市總計有169對同志伴侶預約登記結婚，其中男性占64對、女性占105對。最多人登記的戶政事務所前三名，分別是信義區47對、大安區26對、中正區20對。

▲祈家威。（圖／記者湯興漢攝）

為因應524同志結婚登記首日，民政局強調，各戶政事務所皆已準備就緒，事先已辦理完成第一線櫃台同仁與志工「認識同志家庭」講習，確保同仁及志工能秉持正確及友善的服務態度對待每一位市民朋友。

民政局也再次提醒，5月24日當天，服務時間自上午8點30分到晚間8點止，凡在服務時間內至本市各區戶政事務所者，北市戶所將全數完成受理登記，並核發身分證及戶口名簿。

若當事人設籍於外縣市者，且是下午5點30分到8點的夜間延長上班時間到戶所申請，如該設籍之外縣市戶所未提供夜間服務並已關機者，因戶政電腦無法連線，則以「先行收件」方式辦理，並於辦理完畢後主動聯繫。