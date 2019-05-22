快訊／國民黨中常委提案撤銷7挺同立委提名　吳敦義低調踩剎車

▲517立法院院會審查同婚專法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會17日三讀通過「同婚專法」共27項條文，在亞洲社會創造了第一的歷史。不過，有7位國民黨青壯派立委因倒戈挺同婚被支持者揚言用選票「下架」。有國民黨中常委要求立法院黨團應在22日中常會報告跑票始末，也不排除提案撤銷立委提名。對此，國民黨主席吳敦義在中常會低調踩剎車，裁示此案交由黨中央再研議。

立法院17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，在關鍵的第四條「同性二人應向戶政機關進行結婚登記」中，民進黨共有陳瑩、洪宗熠、楊曜、何欣純、蔡適應、黃國書、江永昌、劉建國、趙天麟、劉櫂豪、陳亭妃、葉宜津等12人未按鈴；國民黨部分青壯派立委李彥秀、柯志恩、蔣萬安、陳宜民、林奕華、許毓仁、許淑華7人，不顧國民黨團決議，贊同政院提出的再修正版本。

因此，國民黨中常委李德維向黨中央建議，要求立院黨團及政策會於22日赴中常會進行專案報告，說明投票過程的決策始末，並提案要求黨中央應對7位跑票藍委進行黨紀處分，更不排除撤銷立委提名。

國民黨團總召江啟臣21日受訪表示，本案在黨中央始終未要求祭黨紀的情況下，立院黨團自主的決策，自己會負責，立院黨團不能夠去接受這樣的羞辱，他更罕見動怒說，真的要撤銷他們的提名，他是黨團總召，第一個先撤銷他的提名。

國民黨22日召開中常會，發言人歐陽龍會後轉述，關於中常委提案撤銷挺同立委提名一事，吳敦義當場表示，立法院黨團當時是開放讓各委員表述，或是在表決方面有約束，要再研究，考紀會會向立法院黨團確認，本案交由黨中央再研議。

這次中常會上通過7個選區立委提名案，包括台北市第6選區提名林奕華、新北市第1選區提名洪孟楷、新北市第8選區提名邱烽堯、高雄市第2選區提名黃韻涵、高雄市第7選區提名李雅靜、彰化縣第4選區提名蕭景田。桃園市第1選區因無人登記，依據中央提名審核委員會決議，徵召陳根德參選。

歐陽龍表示，在全國75個立委選區中，已完成布局53個選區，提名完成的有38個選區，進度為5成。

針對在同婚法案中支持關鍵條文的立委林奕華也通過提名，歐陽龍表示，黨中央要釐清黨團是否開放投票，若開放，就沒有黨紀問題，若有規範才有違反黨紀的問題，在還沒有研議出來之前，提名還是要照著進度走。