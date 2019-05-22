和進電子疑假交易掏空上億　前董事長龔俊仁遭聲押禁見

▲和進電子疑遭假交易手法掏空上億元，前董事長龔俊仁遭檢察官聲押禁見。（圖／翻攝和進電子官網）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司和進電子(3191)總經理龔俊仁，涉在任職董事長期間，以虛偽交易等方式，把公司上億元資產搬到私人帳戶，台北地檢署21日指揮調查局北機站，搜索約談龔等16名被告與證人後，22日以違反《證交法》特別背信等罪嫌重大，有勾串之虞，向法院聲請將龔和電子事業部經理曾明煇2人羈押禁見。

和進電子創立於1991年，一開始的資本額為2500萬元，在當年的台北縣五股工業區生產變壓器線架，現在公司營業處已經搬到台北市，是間登記資本總額為7.5億元的上櫃公司，主要營業項目為電子零件及電子材料之製造等產品之產銷，不但赴陸設廠，集團旗下還有「觀光飯店開發事業處」。

檢調獲報，龔俊仁涉嫌在2013至2015年間，明知已經購買測試晶圓用的相關設備，又用虛假名目增購相關機台2000多萬元，之後再將晶圓設備賣給從事經營飲水機事業的公司，涉嫌假交易。

此外，和進在2015年間在花蓮市金三角商圈投資的旅館，也傳出涉嫌隱匿關係人交易，先以私人取得旅館承租的大樓後，再由和進買下旅館經營權，並重談合約，把大樓月租從15萬元提高到22萬元，墊高的租金疑似回流到私人口袋。

檢調21日發動搜索約談16名被告與證人，漏夜訊問後，認為龔俊仁和電子事業部經理曾明煇2人，涉嫌《證交法》重罪，且有共犯及證人未到案，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見；另華鈦光電前實際負責人李建興在21日已獲得20萬元交保，其餘人士均請回。

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