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炎炎夏日！果汁機達人讓你在家就能暑氣全消

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文／時尚家居 杜玉婷  資料提供／川山企業

（圖／ 川山企業 提供）

炎炎夏日，來杯現打果汁或冰沙，暑氣全消！濕冷寒冬，來碗料多鮮美濃湯，暖呼呼好舒服！每日晨起，快速打杯精力湯或五穀漿，健康元氣滿分！這些自家親手料理，讓人放心又安心，只要有美國Vita-mix原裝進口的Vita-Prep多功能營養機，飲品湯品輕鬆上桌，無須濾渣綿密滑順口感讓人大呼過癮，商業級的果汁機達人讓你在家就能即刻享受最新鮮的健康美味！

一機多用 冷熱飲湯品美味上桌

讓家人吃得健康又美味，是每個掌廚者的最大心願，如何能夠在緊湊的日常生活，利用時間趕緊準備營養滿點的飲品或湯品，看著家人喝下肚才安心，一件好用的廚房小家電不可少，來自美國原裝進口的Vita-mix多功能營養機Vita-Prep堪稱料理神器，以商業級的專用果汁機規格，1~10段研磨速度加上超強3P動能馬力，能夠同時兼有果汁機、榨汁機、豆漿機、研磨機、冰沙機、冰淇淋機、調理機、攪拌機等多功能，乾濕合一一杯搞定，簡單又方便，加上專利攪拌杯冷熱皆宜，無論是在忙碌早晨來杯精力湯或綠拿鐵，下班後的匆促料理時間還能端出美味濃湯，悠閒的假日打杯五穀漿或冰沙，更能調理攪拌出各式醬汁與濃稠食材，一機多用途的強大功能，帶來健康、方便、省時省力又省錢的輕鬆料理模式。

（圖／ 川山企業 提供）

超強3P動能馬力 37000轉 輕鬆打出綿密細緻口感

能夠媲美甚至超越餐廳級美味，表示在口感上更為細緻講究，這全都歸功於美國Vita-mix多功能營養機Vita-Prep的超強3P動能馬力！啟動速度鍵，轉速能立即由低速切換至高速，瞬間的超強動力＋漩渦式攪拌可急速粉碎食材，無需濾渣，保留營養纖維，配有專利攪拌棒，可以手勁加壓加速攪拌如冰沙果昔醬料等濃稠食材，輕鬆打出綿密滑順口感，不要再對自家曾經打出很多渣渣的蔬果汁有陰影了！用過一次美國Vita-mix多功能營養機Vita-Prep就知道什麼是頂級美味，營養不流失又能兼顧美味，自己動手DIY的飲品湯品最健康。

無毒優選材質 健康安心最重要

新世代的掌廚者在料理更加重視承裝器皿的安全性，尤其是直接碰觸到生鮮蔬果，當然這也正是美國Vita-mix多功能營養機Vita-Prep所重視的食安議題，從無毒橡膠上蓋、耐高低溫與撞擊的戰鬥機擋風板材質專利攪拌杯，以及同樣耐高低溫與酸鹼的高硬度特殊不鏽碳鋼刀，只要是會接觸到食材的每一組件與細節，都能保證選擇無毒又讓人安心的材料，讓喝下的每一口不只是來自最健康安心的原味，更是一雙辛勞的手所親自呈上的滿滿心意。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：商業果汁機,料理,健康,美國Vitamix,Vitamix,VITA PREP,時尚家居,廚房,家電,小家電

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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