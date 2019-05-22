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楊秋興勸賴清德脫黨參選！　2020年「四腳督」仍有勝算

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▲▼賴清德訪日成果記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院前院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選僵局持續，總統蔡英文、行政院前院長賴清德經多次協調後仍未達成共識。對此，曾經歷2010年高雄市長黨內初選紛擾的前高雄縣長楊秋興感同身受，並在接受媒體專訪時建議，賴清德應該脫黨參選，若2020年總統大選形成「四腳督」局面，賴仍有勝算。

根據《風傳媒》報導，楊秋興回憶9年前的「秋菊之爭」，指現為總統府秘書長的陳菊當時民調雖有領先，但陳菊發現他的聲勢有後來居上之勢，就聯手民進黨中央硬將初選期程提前，結果民調出爐後，他大輸18%，且黨中央事後更拒絕讓他重聽初選民調錄音帶，他覺得民進黨欺人太甚，抱著「士可殺不可辱」態度，毅然退黨參選，結果被罵背骨迄今。

楊秋興表示，他才剛退黨，都還沒加入其他政黨，對方就使出新潮流拿手的「要鬥垮、先鬥臭」伎倆予以追殺，「背骨」罵名鋪天蓋地而來，導致他後來以無黨身分參選高雄市長時受盡艱辛。

見賴清德面臨同樣困境，楊秋興以過來人身分建議，民進黨中央現在幾乎一面倒支持蔡英文，況且現在和9年前相同，都是同一批人在背後運作，結果可想而知，因此賴應該早早脫黨參選，讓2020大選形成「四腳督」局勢，如此一來，不僅能鞏固獨派鐵票，還能吸收部份綠營票源及柯粉支持，仍然有勝算。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,楊秋興

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