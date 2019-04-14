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排隊找念書時代回憶！商圈沒落...高雄火站前「光南」將熄燈

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▲高火前光南將熄燈。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄火車站前光南，還沒開店民眾就在排隊。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄火車站前「光南大批發」，是陪高雄人近20年的生活文具賣場，因為東西多樣化，價格也相當親民，是不少學生族群下課必逛的好地方，但沒想到現在不敵大環境影響，即將熄燈，而主要原因是租約到期，消息一出，不少民眾店都還沒開就來排隊搶便宜，對於要收攤了，不少人還是感到很不捨，而光南也宣布未來將到夢時代開新店。

▲高火前光南將熄燈。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄火車站前光南，還沒開店民眾就在排隊。（圖／記者賴君欣攝）

請繼續往下閱讀...

過去高雄火車站商區人潮熱絡，加上一旁有學校，補習班林立，不少學生下課後都會在附近逛逛，尤其是「光南大批發」東西多樣化，價格又親民，是不少學生愛去的地方，但現在不敵大環境影響，即將收攤，《ETtoday新聞雲》記者致電給光南時，光南只簡單表示原因是租約到期，其他還不方便對外說明，不過店外貼上大大的「封館出清」、「大特賣」，正式宣布4月底即將結束營業。

熄燈消息一出，不少民眾還沒開店前就先來等，店家表示最近人潮多了快兩倍，店員甚至大喊「補貨補到快瘋了」，不過還是有不少網友含淚表示「光南是念書的回憶」，也有人感嘆「高雄火車站的經濟跟過去差異甚大」。

▲高火前光南將熄燈。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄火車站前光南，宣布四月底將熄燈。（圖／記者賴君欣攝）

火車站前的光南將在4月底後退出高雄火車站，轉移到高雄夢時代百貨，4月底要試營運，目前還在施工當中，不過日前才有網友PO文，高雄夢時代的寶雅就開在大創隔壁，旁邊還有九乘九、宜得利、康是美，外面椅子區常出現男性在外面等待，現在又多了一間光南，網友也笑稱未來「一整天逛到打烊完美END」。

▲高火前光南即將熄燈。（圖／記者洪靖宜攝）

▲光南夢時代店正在裝修當中。（圖／記者洪靖宜攝）

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關鍵字：高雄,高雄火車站,光南

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