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年輕氣消失...他點出高雄「城市丟臉感」變重！網戰翻：台南在偷笑

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▲▼潘恆旭,愛情巴士,墜入愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲網友討論高雄的形象問題在哪？（圖／記者賴君欣攝）

網搜小組／綜合報導

高雄的城市形象現任市長韓國瑜當選後成為熱門討論話題，更分為多派不同意見，PTT上有網友點出，記得過去幾年高雄形象「很潮」，但現在反而變成「俗感很重」的地方，引起網友非常熱烈的討論，有許多人指，舊有產業難轉型，再加上美學等問題，讓高雄形象反轉。

一名網友在PTT貼文提問表示，過去幾年高雄知名景點如駁二、高雄總圖、愛河和港區等等，都可感覺到年輕朝氣，甚至過去舉辦世運時，都可以感受到一股「城市光榮感」。

請繼續往下閱讀...

但是不知為何，今年以來，高雄的形象感覺突然大翻轉，急轉直下，感覺非常專注在第一級產業，對創新科技未來相關的發展不屑一顧，「給人一種愚蠢、笑柄、自業自得、狗改不了的意象」。該網友還提到，「高雄人現在的城市丟臉感很重 台南人心裡都一直在噗哧笑」。

原PO提到，希望有高雄人可以回答，「這個轉變的心境現在怎麼調適」。這篇貼文引起網友激烈討論，主要還是談到去年底市長換人後出現的改變。

許多網友們毒舌批評，「讓你認識什麼叫用選票教訓自己個大笑話」、「高雄的舊有產業一直難以轉型，所以韓應該要拼的是轉型，而不是只拚觀光跟農業」、「林北高雄人，現在就是高雄跟台中比下限」、「就真的俗掉啊，你看愛河那面廣告牆」、「以前會嚮往住高雄，現在只知道是個種水果的鄉下地方」、「前兩年去高雄真的覺得高雄很棒啊，現在一點也不想去」。

但也有網友幫忙緩頰，「快發財了啦」、「我高雄的客戶真的很開心，應該是真的很有驕傲吧？」、「因為你在八卦，現實是韓民調最高」、「台南有什麼資格笑人」。

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關鍵字：高雄,高雄觀光

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