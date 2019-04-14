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老公「3年奧迪」被前女友坐過...她罵噁心直接換！女網狂贊同：霸氣

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▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲許多女生受不了男友或老公的車被前女友坐過。（圖／示意圖非當事人／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

前任可說是現任情人眼中的一根大刺，讓有「感情潔癖」的人超在意。一名女網友就在臉書社團「爆廢公社二館」中PO文分享換新車的喜悅，更讓她開心的是，原本的車子是老公「前女友」坐過的，早就讓她不爽很久了。這則PO文也掀起網友兩派論戰。

女網友貼文提到，這次換了一台有「鋼鐵人」配色的車，讓她很開心，但其實原本的車子也是一台3年的奧迪新車，但是被前女友坐過，且當時她與男友已經在一起了，讓她感到很生氣，「為了這件事不開心了很久，也吵了一段時間，甚至每次坐車我都發脾氣，覺得噁心」。

原PO提到，雖然吵完之後，男友沒有再犯，但始終是心頭刺，現在終於可以換車了。交車時，朋友問說會不會捨不得舊車，她還直接踢了副駕駛8腳，狠狠地說「終於跟你說拜拜了，逼取」，因為她認為，「我的就是我專屬的概念，髒了要嘛換要嘛滾」。

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▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲車子被前任坐過，讓許多人好介意。（圖／pixabay）

這則故事引起網友兩派亂戰，有許不少人贊同，奇妙的是，大多都是女性，「欣賞妳，我也是這種女生」、「寫的太好了，霸氣」、「贊同！老公的車不能有別的女生（曾經有感情的人）坐過，我會覺得不開心！床也一樣，不開心」、「你的感受我可以理解，只要別的女人用過的甚至穿過我老公的衣服全部丟～」、「對啊我也是有疙瘩，後來除了家人，其他女人一律不准坐」。

不過也有網友認為，舊車還很新，這樣對男生也很為難，「這些東西都是辛苦賺來 花錢買來的，為什麼要跟錢過不去，丟了又買也是多花錢」、「好可怕，那我換一個女友就破產ㄧ次」、「房子有人進入過可能也要換一間了」、「前女友坐過就要換車，苦了男友啊呵呵，而且還降級」、「什麼前任坐過就臭，養公主？」

不過原PO也澄清，如果是女友身分就算了，但現在已經升級成老婆，所以自然要把自己介意的點改一改，才能繼續走下去。

▼女網友無法接受車子被老公前女友坐過。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）

▲▼女網友無法接受車子被老公前女友坐過。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）

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關鍵字：奧迪,換新車,前女友,前任

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