鹿草採芒節熱鬧登場　民眾自創工具重溫採芒趣

▲▼鹿草採芒節熱鬧登場，民眾自創採芒工具重溫過去採芒趣。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「卡檨仔」是鹿草鄉獨有的休閒活動，167線道縣治特區至鹿草約3公里道路兩旁有數百株土芒果行道樹，每年4月公所封閉167線看守所前東西兩側2公里路段開放民眾採果，鄉公所13日上午封路開放民眾在167線道路採土芒果，只見民眾自製採芒果工具，比高比長比技術，大人小孩還現場DIY檨仔青。

「卡檨仔」是鹿草鄉獨有的休閒活動每年四月登場，13日上午公所封閉167線看守所前東西兩側2公里路段開放民眾採果，民眾個個攜家帶眷，採果工具更是五花八門，有自製的保特瓶環保工具，也有竹竿、掛鉤和網子，比的是本事，看誰省力省時又採的多。現場還提供DIY檨仔青攤位，自己削果，自己醃製帶回家，志工也幫忙調製各式口味，可以加梅粉、蒜頭和醬油，還有人加上雪碧口味，現場免費品嘗。

縣長翁章梁、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉也人手一支竹竿，跟著大家採果，有些土芒果過熟，翁章梁現場剝了皮二話不說馬上入口，臉上露出憶童年的表情。

翁章梁指出，土芒果是老一輩村民最喜歡吃的水果，現在的水果因生產技術精進，都很甜，芒果也都很大顆，像鹿草鄉這種俗稱土檨仔的土芒果已經不多了，這種古早味、甜中帶酸的好滋味也就特別令人懷念。