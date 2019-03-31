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鹿草西瓜節邁入第12年　西瓜和西瓜汁免費吃喝

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▲▼ 鹿草西瓜節西瓜免費吃。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲鹿草西瓜節西瓜免費吃。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草西瓜節30日上午在鹿草鄉公所前封路熱鬧舉行，現場西瓜和西瓜汁免費吃，還有西瓜大胃王比賽、西瓜苗嫁接DIY及農特產品展售，讓熱愛西瓜的朋友都能一飽口福。

▲▼ 鹿草西瓜節西瓜免費吃。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

鹿草西瓜「蒲仔頭，西瓜尾」的嫁接與培育技術，聞名全台，甚至揚名海外，將西瓜穗接入蒲瓜根砧中，獨特的嫁接技術，讓西瓜的口感「沙沙又甘甜」，滋味令人難忘懷，縣長翁章梁也親自體驗西瓜嫁接，直喊很不容易。

▲▼ 鹿草西瓜節西瓜免費吃。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

今年受到暖冬影響，西瓜在清明節前就已採收上市，3月26日起至4月5日在鹿草鄉公所前設有西瓜專賣區，西瓜節活動3月30日登場，瓜農以貨車載來一車又一車新鮮的大西瓜現場叫賣。

▲▼ 鹿草西瓜節西瓜免費吃。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

鹿草西瓜節邁入第１2個年頭，除了西瓜汁和西瓜呷免驚，現場還有西瓜大胃王比賽，每梯次最快吃完西瓜前3名者，就能得到一顆大西瓜，縣長翁章梁、立委吳玉琴、鄉長楊秀玉、縣議員林緗亭、黃榮俊、詹琬蓁、工商策進會總幹事林沐惠及鹿草農會總幹事陳健平等人上台品嘗又沙又甜的鹿草西瓜，並擔任西瓜節最佳代言人。

▲▼ 鹿草西瓜節西瓜免費吃。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

楊秀玉表示，今年公所和農會也結合在地文化與產業開發出「一袋一鹿」特色旅遊，透過深度慢遊開創更具地方特色的文化體驗，還準備200多份的摸彩獎品，歡迎大家都能玩的開心。

翁章梁表示，鹿草西瓜嫁接技術是全國數一數二的，不僅能降低病害發生率，也提升西瓜的口感與經濟價值；西瓜節也成為具規模的年度產業活動，希望藉由西瓜節吸引更多民眾目光，並帶動鹿草其他優質農產品的蓬勃發展，為農民帶來豐潤的收益。

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關鍵字：鹿草,西瓜節,嫁接

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