藝術家的鬼畫符憑什麼上天堂　你的塗鴉就住套房！？（下）

上週說道：「政治歸政治，藝術歸藝術」，其實大家心裡都知道，不可能。如同所有歷史都包含了權力爭奪與轉移的部分，當代藝術的歷史也一樣，那麼藝術史爭奪的是什麼呢？

就是－詮釋權。

世界藝術中心的轉移

在第二次世界大戰之後，眾多藝術家紛紛逃難到美國，歐洲的紛亂戰火導致了世界藝術中心轉移至美國。但並非藝術家移動到了美國，事情就結束，如同台灣的藝術家們總是會面臨的一個難題：當我們把台灣放到全世界的眼光下來看，台灣的獨特性是什麼？當時的美國藝術界也面臨著這樣的問題，他們在試著認同美國自身的藝術地位，以及如何去超越歐洲。

在這樣的歷史下，美國的抽象表現主義衝出了戰線。在此之前，歐洲的許多藝術家就致力於突破與瓦解圖像的「幻覺」，開始重回專注自身的抽象情感。

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▲波提且利，《春》，1482

▲馬諦斯，《舞蹈》，1910

幻覺的突破

幻覺指的是，用顏料來製造立體感、空間感與質感，例如：把小天使的翅膀畫的如同真實的羽毛；將人的肌膚描繪的吹彈可破。在過去，藝術家表達「舞蹈」的概念，可能會用完美的肌肉線條與肢體動作來呈現，而野獸派的馬蒂斯為了專注於自己對於舞蹈的情感感受，選用了明快的色調來暗示舞蹈的喜悅感受。

到了美國抽象表現主義，藝術家們從具體圖像的那一端，更極端地靠近抽象意義的那一端，他們將顏料的各種滴流、塗抹、潑灑、刮擦等等行為視為藝術家自身的精神反應，每一個動作的當下都隱含有情緒。

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