藝術家的鬼畫符憑什麼上天堂　村上隆：梵谷才是絕對的真理

維納斯的神話

鄉民總愛言：「政治歸政治，藝術歸藝術」，政治被視為污穢泥巴坑，眾多的藝術愛好者都覺得，藝術是他們在毒辣世間的避難所，是心靈的淨土，是一種心靈的活動，不該跟權利拉拉扯扯大動干戈，象徵著美的維納斯就該維持著她從貝殼中誕生出的純潔身軀，不容褻瀆。

維納斯的誕生

但是維納斯是如何誕生的？希臘神話中，大地女神蓋婭與天空之神烏拉諾斯夫妻彼此爭鬥，於是大地女神命他們兩人的兒子用鐮刀割下了烏拉諾斯的陽具，拋入海中，維納斯就誕生於陽具與海交融的泡沫之中，以此作比喻的話，總是被視作美感集合體的藝術品，或許也夾帶著爭鬥、金錢、慾望等等血肉模糊的故事。

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烏拉諾斯的閹割

藝術家的窮困神話

被視為商業藝術化身的當代藝術家村上隆，出版了許多描述他自身打轉在藝術與商業之間想法的書。在《藝術戰鬥論》中，村上隆說，日本藝術界對於投身當代藝術的他非常不友善，對於他挪用動漫產業的符號當作是藝術品的行為更是感到不齒。

村上隆則說明，他認為日本對於藝術的概念停滯在「窮困神話」當中，認為梵谷式的藝術創作才是絕對的真理，窮困的磨難才能誕下流傳恆久的藝術，因此，日本國內對於村上隆用看起來輕浮色情的超巨大卡漫公仔作品—《我的寂寞牛仔》，在紐約蘇富比拍賣拍下一千五百萬美金的行為事蹟，完全不能理解。

事實上，在大眾藝術教育中留下「偉大大師」形象—我們熟悉的畢卡索，生前就已經透過他的藝術事業，在金錢上取得了巨大成功。畢卡索在村上隆之前，就早早就有了策略性行銷與藝術品牌的概念。

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