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7月大寶寶才吸「一根菜梗」...　火鍋店員竟秒討共鍋費

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▲火鍋，臭臭鍋，一人鍋，涮涮鍋，麻辣鍋，養生鍋。（圖／CFP）

▲一名媽媽帶著7個月大的女兒前往火鍋店用餐，竟被店員要求付共鍋費，惡劣的態度更引爆網友怒氣。（示意圖／CFP）

突發中心／綜合報導

許多人前往火鍋店用餐時，會選擇與家人「共鍋」，一來避免吃不完浪費食物的窘境，二來價格也較為低廉，但店家對才7個月大的嬰兒收取「共鍋費」可說是前所未聞。一名網友在臉書社團中PO文，表示閨蜜帶著7個月大的寶寶前往火鍋店用餐，吃到一半時被店員要求付共鍋費，讓人超錯愕，店員惡劣的態度及後續行徑更讓閨蜜感到相當傷心，讓原PO忍不住怒批，「媽媽帶7個月大的嬰兒出門吃飯已經很麻煩了，還要這樣被欺負！我真的快氣死！」不少網友看完貼文後直呼誇張，「擺明想欺負人」！

據貼文截圖，該名媽媽日前與家人帶著年僅7個月大的女兒到新北市三重區某連鎖火鍋店用餐，雖然出門前已餵飽小女嬰，但吃到一半時，孩子卻開始叫嚷起來，媽媽為避免吵到其他人，給了寶寶一根高麗菜梗讓她在一旁安靜地吸，孰料，一名年約4、50歲的女店員立馬走過來，要求該名媽媽付40元共鍋費。該名媽媽也馬上向對方解釋，孩子還小，吃不下這些東西，給她一片菜慢慢吸才不會發出聲音打擾別人。

請繼續往下閱讀...

沒想到女店員竟冷冷回應，因為寶寶佔了一個位子，所以還是要收取共鍋費，讓媽媽感到相當訝異，表示用餐前並未告知，結果卻得到對方一句「我們不說是因為怕先說了顧客覺得反感，所以等你們開始吃再跟你們講」，讓媽媽非常傻眼，但她仍客氣向對方表示，不是不願意付共鍋費，但事前店員應先行告知，這是顧客權益，隨後便詢問對方有哪些品項可點，但店員卻冷冷拋下一句「算了不用了！」扭頭就走。

隨後還和其他店員對著一家子指指點點，過程中有一組新客人進入店內，店家在有其他位子的情況下，故意將新客人安排在他們隔壁桌，要求媽媽將嬰兒推車推走，「讓我連放推車的地方都沒有...我覺得好過分，所以直接抱著寶貝離開了」，該名媽媽因為第一次碰上這種狀況，回家路上還不停想著「我是奧客嗎？」決定PO文詢問其他人，下次遇到該如何正確處理。

PO文曝光後引起公憤，不少網友直呼「太誇張了」、「故意讓推車放不下，這點我不行」、「七個月的嬰兒收共鍋費有點誇張耶！」、「才7個月是能吃多少」、「才7個月……吸一根菜梗而已」、「很明顯找麻煩耶。心也太壞了吧！帶嬰兒很難吃飯了，開店做生意卻這麼會欺負客人」、「太離譜了！！第一次看到，開眼界了！！」、「扯爆了，這些人最好都不要生也不要帶小孩出去吃飯，最後用那招趕人也太沒品！」事隔一日後，該火鍋店也在臉書粉絲專頁上發表聲明，表示因共鍋費事件造成消費者不愉快用餐經驗感到抱歉，已再次加強店內服務人員的教育訓練。

▲▼共鍋,女嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲店家時隔一日也在臉書粉絲專頁上發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／錢都大同北店）

▲▼共鍋,女嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼該名媽媽無奈PO文，被閨蜜轉發至爆料公社。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

▲▼共鍋,女嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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關鍵字：共鍋,火鍋店,嬰兒

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