潮玩崛起／上海潮玩展剁手血拚　排隊砸錢也要買到

▲2019上海潮流玩具展在世博展覽館舉行。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

2019上海潮流玩具展主打「玩心回歸」，邀請超過300個藝術家及潮玩品牌進駐，吸引不少年輕人前往朝聖。昨（12）日開幕後便湧現排隊人潮，甚至有粉絲清晨5時到現場排隊，只為買到心儀的商品。不少玩家受訪時表示，在會場內一天可以消費8000至10000元人民幣（約5萬元新台幣），「有的時候有錢還買不到」。

▲潮流玩具愛好者謝越。（圖／記者魏有德攝）

「潮玩文化」近年在大陸受到年輕人喜愛，特地到會場「血拚」的玩家謝越提到，自己是從MOLLY這個品牌開始接觸潮流玩具，在與同好交換的過程中，成為一種新的社交方式。

談到對潮流玩具的投資，謝越不好意思的表示，平常如果有看到喜愛的系列推出，一個月會花到3萬人民幣（約新台幣14萬），「一整年的花費還真不敢算」。

▲李小姐手中的戰利品花費近萬元人民幣。（圖／記者魏有德攝）

手上提著好幾袋「戰利品」的李小姐則提到，剛接觸潮流玩具是因為身邊朋友在玩，被找去實體店逛過之後，就開始瘋狂投入抽公仔，每天59元人民幣（約270元新台幣）抽一個，「會讓自己很開心，沒有想過要放著增值，今天大概買了將近1萬元」。

展場內像李小姐一樣手上掛買袋子的民眾隨處可見，知名品牌前的排隊人龍不曾間斷，大會預估3天的展期將會吸引超過8萬人次進場，加上粉絲對於品牌的忠誠度及消費力，潮玩展消費金額將超過5億元人民幣（約25億新台幣）。

▲參觀潮玩展民眾購買力強，成果豐碩。（圖／記者魏有德攝）

2019 上海國際潮流玩具展（STS）12日在上海世博展覽館開幕。本屆 STS 以「潮玩遊樂場 」為設計主軸，融入街頭文化、普普藝術及時尚潮流，打造一場 "「玩心回歸 」 的大型遊園盛會。

