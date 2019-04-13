中華設計獎／搭寧波文博會熱潮　產品組展館亮相吸睛

▲「旅遊文創產品設計大賽」獲獎作品在寧波文博會會場內亮相，吸引不少民眾前來參觀。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／浙江寧波採訪報導

寧波文化產業博覽會12日舉行開幕儀式，第二屆中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」獲獎的作品也在會場內亮相，吸引不少民眾前來參觀。參展作品除大陸獲獎產品外，還包括來自臺灣團隊設計的「戲說乾隆」、「佛心佛印」及「丰丹．台中風采旅遊伴手禮糖果盒」等不同元素的旅遊商品。

▲「戲說乾隆」文創商品。（圖／記者魏有德攝）

▼寧波市委書記鄭柵潔仔細觀看「戲說乾隆」文創商品。（圖／記者魏有德攝）

獲得金獎的「戲說乾隆」文創商品擺在進入展示區最醒目的位置，整套商品包含茶具組、扇子、明信片等，結合淺顯易懂的口語化文字，凸顯乾隆皇帝擬人化的一面，增加商品吸引力。寧波市委書記鄭柵潔到場參觀聆聽解說並頻頻點頭，甚至拿起茶杯仔細研究，展現濃厚興趣。

▲▼「佛心佛印」是替江蘇南京「牛首山佛頂宮景區」開發的旅遊文創商品。（圖／記者魏有德攝）

得到銀獎的「佛心佛印」是專門替江蘇南京「牛首山佛頂宮景區」開發的旅遊文創商品。作品藉由佛禪主題，讓飾品不再以佛像、珠串方式呈現，使遊客能把佛陀祈願、護身的吉祥飾品穿戴在身上。

設計總監楊佳璋提到，獲獎的一系列作品主題，「花開見佛、佛性印心、如來」等，都是從小耳濡目染，包含佛教常用的祥雲符號，在台灣生活裡很習慣及熟悉的元素，設計靈感也都來自於其中。

▲▼「丰丹．台中風采旅遊伴手禮糖果盒」。（圖／記者魏有德攝）

曾在2018年獲得台中伴手禮首獎的「丰丹．台中風采旅遊伴手禮糖果盒」，在本屆大賽中也拿下產品組的創新獎。創意總監蔡建國表示，自己是台中子弟，擔任設計工作也有30年經驗，與客戶溝通後，希望能在桃園機場販售含有台中元素的商品，將城市推銷出去。

本屆中華設計獎獲獎作品皆由兩岸設計團隊或個人拿下，大賽評審魯曉波教授認為，兩岸文創設計各有擅場，台灣的作品比較完整、有系統、也很嚴謹，對中華傳統文化把握度及理解，令他印象深刻；大陸的作品則帶有相當的國際視野，再加上敢於把握現代生活方式及新科技運用，創新意識也越來越顯著。

