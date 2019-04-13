1天工作10小以上　馬雲：做996是福氣、不缺8小時上班很舒服的人

▲馬雲對966發表言論。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

966工時制的話題近日在微博上引起熱議，其中阿里巴巴董事長馬雲先是在公司內部交流活動上提到，公司不缺8小時上班很舒服的人；他後來又在晚間發文說，「任何公司不應該，也不能強制員工996，阿里巴巴從來都提倡，認真生活，快樂工作，但是年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的！」

阿里巴巴官方公眾號12日曝光一則馬雲前一晚在內部交流談到996的文章。內容說到，996是一種巨大的福氣，很多公司、很多人想996都沒有機會，如果你年輕的時候不996，你什麼時候可以996？馬雲說，並不是所有做996的人都有這個機會真正做一些有價值、有意義並且還能夠有成就感的事。

馬雲再說，「今天我們擁有這麼多資源，我們帶著巨大的使命，希望在未來能夠讓天下沒有難做的生意，你不付出可以嗎？不可以，所以我們說加入阿里，你要做好準備一天12個小時，否則你來阿里幹什麼？我們不缺8小時上班很舒服的人。」

馬雲指出，「這就是生活，你選擇了一個中國今天排名第一的公司」，第一是要付出代價的，如果你8個小時工作都不快樂，你做的這個事情就沒有意義，你也不舒服，你幹嘛呢？8小時不知道幹嘛，沒有意義，所以即使你不996，你也不知道幹嘛！

996工作制是指，工作日白天9點上班，晚上9點下班，中午休息1小時（或不到），總計10小時以上，並且一周工作6天的工作制度。這樣的話題則讓網友說，「如果把股份給我，我就996」、「這是一個惡性循環，但願大家沒有在996的怪圈子裡」。