　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

1天工作10小以上　馬雲：做996是福氣、不缺8小時上班很舒服的人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿里巴巴馬雲 。（圖／路透社）

▲馬雲對966發表言論。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

966工時制的話題近日在微博上引起熱議，其中阿里巴巴董事長馬雲先是在公司內部交流活動上提到，公司不缺8小時上班很舒服的人；他後來又在晚間發文說，「任何公司不應該，也不能強制員工996，阿里巴巴從來都提倡，認真生活，快樂工作，但是年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的！」

阿里巴巴官方公眾號12日曝光一則馬雲前一晚在內部交流談到996的文章。內容說到，996是一種巨大的福氣，很多公司、很多人想996都沒有機會，如果你年輕的時候不996，你什麼時候可以996？馬雲說，並不是所有做996的人都有這個機會真正做一些有價值、有意義並且還能夠有成就感的事。

馬雲再說，「今天我們擁有這麼多資源，我們帶著巨大的使命，希望在未來能夠讓天下沒有難做的生意，你不付出可以嗎？不可以，所以我們說加入阿里，你要做好準備一天12個小時，否則你來阿里幹什麼？我們不缺8小時上班很舒服的人。」

馬雲指出，「這就是生活，你選擇了一個中國今天排名第一的公司」，第一是要付出代價的，如果你8個小時工作都不快樂，你做的這個事情就沒有意義，你也不舒服，你幹嘛呢？8小時不知道幹嘛，沒有意義，所以即使你不996，你也不知道幹嘛！

996工作制是指，工作日白天9點上班，晚上9點下班，中午休息1小時（或不到），總計10小時以上，並且一周工作6天的工作制度。這樣的話題則讓網友說，「如果把股份給我，我就996」、「這是一個惡性循環，但願大家沒有在996的怪圈子裡」。

ET快訊
直擊／漁網裝洋妞+旗袍金釵接大甲媽！謝惠仁率百名小弟獻金牌
沒穿bra！男友當眾掀她上衣「露出長輩」　心寒女火速斬斷
獨／出獄連3年跟大甲媽遶境！冷面殺手謝惠仁受訪吐真實心聲

關鍵字：阿里巴巴,馬雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

教宗方濟各新書認歷程！　6個月「心理治療」很有幫助

哈維重擊煉油廠...日損450萬桶　9個化學貨櫃只能靜待爆炸

英媒諷梅伊「沒實權」　領導能力如「二流恐怖片的活屍」

50年奪25萬人命！　哥倫比亞最大革命軍FARC正式繳械

凱特王妃孕吐嚴重...　小喬治上學第1天沒有「媽媽陪」！

金門歐亞水獺又被車撞...今年第5起　明年全面設置「小型反光燈」

5歲孤女「撐眼照」喚世界看葉門　內戰2年每10分鐘死1童

華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑

遣返後再發涉台文章　李毅：盡快統一的可能性「就是賴清德當選」

「武統宣講團」月底來台！　陸委會：違反法令將強制出境

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

不乖乖吃飯就「打電話給蟑螂！」　米克斯聽關鍵字秒衝碗前：我吃

華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑

遣返後再發涉台文章　李毅：盡快統一的可能性「就是賴清德當選」

「武統宣講團」月底來台！　陸委會：違反法令將強制出境

海歸數破紀錄！52萬留學生回國最想住這「4大城市」

1天工作10小以上　馬雲：做996是福氣、不缺8小時上班很舒服的人

李毅遭驅離！　大陸主持人：台灣一提武統失去言論自由

玩耍突暈倒！7歲女童進武校2天死亡　父曝心碎內幕：肚子全是踹痕

股價跌入無底黑洞！視覺中國「市值20億元人民幣」1日蒸發

日男違規通行「拿大使館開脫」　上海交警：已非百年前「必須向中國法律道歉」

出訪克羅埃西亞！李克強：攜手將「16+1合作」推向更高層次

炎亞綸發文批粉絲：奇怪文化！　親回應「我有專業經紀人」

不斷更新／林益全安打攻破尼克斯　4局結束桃猿2比1富邦

周日雨襲再降溫！下周二還有「劇烈雷雨」　天氣好轉還要4天

中職／富邦悍將開季墊底　鑼總：三環節不順暢

華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑

遣返後再發涉台文章　李毅：盡快統一的可能性「就是賴清德當選」

屏東鹽埔親子健行暨農產推廣活動　在地優質農產品行銷出去

現代Veloster N鋼砲測試片曝光　飽滿聲浪搭雙離合性能不減

中國、俄羅斯「裝朋友設圈套」　蓬佩奧訪拉美嗆：他們帶來紊亂

「武統宣講團」月底來台！　陸委會：違反法令將強制出境

大陸熱門新聞

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」..

21歲女孩墜17樓亡　父親發現..

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」..

床的世界、和成研發長照產品登陸

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

全新賓士「門沒出就漏油」　店家..

網美日賺7.5億　收入輾壓范冰..

深圳暴雨引洪水　造成7死4失蹤

小模特妹拍照　下秒被媽媽猛踢

千人排IKEA　Off-Whi..

OK繃+電扇涼爽又省電　網：實..

李毅向陸官媒透露「被台灣遣返經..

10影片瘋傳！已婚女Coser..

女駕駛「0減速」撞飛前車數十米

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／阿里巴巴2018年納稅2363億

阿里巴巴在2020財年第一天公布，2018全年，阿里巴巴集團和螞蟻金服集團總計向國家納稅516億元（人民幣，約新台幣2363.35億元），同比增長超過40%，這意味著2018年阿里巴巴平均每天納稅超1.4億元；阿里巴巴成立之初曾提出每天要納稅一百萬，現在不僅百倍實現當年願望，而且還在逐年高速增長。（中新社）

韓國瑜自爆：馬雲想到高雄看看

張勇卸任浙江淘寶法定代表人

湖畔開講　馬雲：會賺錢的≠企業家

台中副市長赴杭州　推浙台合作

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

野生3藝人坐路邊聊天！

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面