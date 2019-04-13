埔出水緣份愛護水資源活動開跑　學習造紙貼近大自然

▲▼ 中埔鄉愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫「埔出七週年 紙愛水緣份」營隊開跑，今年以活動地藤寮當地造紙文化做為傳承。（圖／記者翁伊森攝，下同）。

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣中埔鄉「埔出水緣份-愛護水資源營隊活動」今年邁入第七年，13日於中埔鄉石硦童軍營區舉辦種子營開訓記者會，活動由三位籐寮手造紙耆老帶領立委陳明文、中埔鄉長李碧菁及當地民意代表等人，以古法手搖造紙象徵性傳承中埔石硦文化歷史，極具教育意義。



81歲古法造紙師傅林武親說，從小耳濡目染，10幾歲就跟著父親開始造紙將近20年。他表示當時山坡都種滿桂竹、麻竹，除了五、六月雨季停工外，一整年造紙期街上可是相當熱鬧，人口數更是多過山下的石硦村莊!



「連續七年參加了!」陳明文表示，過去籐寮家家戶戶都在造紙，透過活動今年我們繼續第三年培養「青年返嘉隊輔培訓營」，希望每位種子學員能夠一起將中埔的地方人文生態散播，到我們每所學校，讓更多人「愛，我們嘉義縣中埔鄉」。



鄉長李碧菁表示，今年水資源課程除了結合在地景點以外，更將在地五十年前造紙的文化歷史放進來。今年有32名青年學子返鄉參與培訓，將以大朋友帶小朋友方式帶動成長營，將中埔的人文、環境、美分享給來自全台各地參語活動的親子們。

「埔出水緣份」3種不同面貌的愛護水資源營隊活動，內容豐富，有「籐寮紙故事再生紙DIY」、「水資源互動講座-水的小旅行」、「近距離生態導覽-石硦林場遊樂趣」、「巧手藝術創意DIY」、「綠盈牧場-幸福體驗」及「如何成為一位優秀的小隊輔」等精彩活動，民眾牽著手走入中埔石硦山林，享受多采多姿的田園生態饗宴，報名表及詳情請上中埔鄉公所網站或洽專線05-2755113，或上粉絲團專頁查詢：http://goo.gl/MCxFG (或facebook搜尋『埔出水緣份』)。