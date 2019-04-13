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中火污染／7縣市對抗空污　林明溱：聯合提告求償中央才會重視

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▲▼7縣市首長一起對抗空污。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼中部7縣市首長宣布要一起對抗空污。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕12日邀集中部7縣市首長成立區域治理平台，會中針對如何對抗中火所造成的空氣污染，各首長無不口徑一致，都說自己也是受害者，盧秀燕說，中火屢勸屢不改，當然要採取積極手段，才能對得起中部鄉親，南投縣長林明溱更是建議，7縣市聯合提告、求償，中央一定會重視。

中部7縣市區域治理平台12日成立，拚經濟和抗空污成了會中首長們一致的訴求，盧秀燕表示，空污不是只有台中市的問題，是中部整體的問題，連嘉義縣長都表示深受其害，更不要說南投、苗栗，甚至到彰化、新竹、雲林，中火是全國最大電廠，一座電廠抵了別人三、四座，而且全部燒煤，所以中火對區域汙染非常嚴重。

盧說，因此，空污這個問題，台中不會單獨處理，會跟其他縣市長一起合作，不但要求中火要積極有效改善，同時要減少空汙，不排除重罰，更有可能勒令停工、停機等等，因為中台灣地區民眾已經受不了了，忍無可忍，不能為了其他地區的發電，導致中部的健康受到影響，這次中火一而再、再而三違規，可以說是情節重大，屢勸屢不改，當然要採取積極手段，才能對得起中部鄉親。

▲▼7縣市首長一起對抗空污。（圖／記者鄧木卿攝）

南投縣長林明溱說，南投的肺腺癌罹患率全國最高，他要按鈴申告求償，彰化縣長王惠美也說，彰化肺腺癌比率也是最高的，不過，王認為，掌握權還是在台中市，還是她要拜託台中市在燃煤部分要監督好、控管好，最好減量，甚至用新型瓦斯等處理，而不是燒煤炭，影響肺部健康。

林明溱更建議中部7縣市聯合提告、求償，聯合起來中央一定會重視。

盧秀燕表示，15日會開會決定裁罰問題，是要停機或怎麼罰、罰多久之類的，到時會跟大家宣布，目前先退回中火改善計畫書，因為這個改善計畫書毫無誠意，非常簡陋，甚至在改善計畫書裡，裡面幾乎沒有提出什麼改善的誠意，表示中火、經濟部都在敷衍中部地區的民眾。

她說，中部已經成立了第一次區域治理的平台，未來很多動作會跟其他縣市一起商量，集體行動，一起解決中部嚴重空汙。

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關鍵字：林明溱,提告中火

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