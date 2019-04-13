《政經》收攤...彭文正喊冤「年賺1億」！黃明展爆是虧損最高

▲民視副董事長黃明展指出，政經看民視一年虧損1800萬。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

民視前董事長郭倍宏下台後，台內節目也大風吹，昨日傳出彭文正、李晶玉主持的政論節目《政經看民視》確定要收掉。彭文正則在臉書強調，節目一年年淨賺1億以上，但是民視副董事長黃明展則表示，事實上該節目在去年就虧損了1800萬。

《政經》節目傳出停播之後，彭文正先是喊出「黑手來了」，接著12日在臉書上表示，節目每小時總成本不到10萬，三年來收視率在民視新聞台不是第一就是第二，一年替民視淨賺一億以上，更質疑黃明展說「收視率平均0.6」是不實訊息，涉嫌違反證交法。

請繼續往下閱讀...

對此，黃明展回應，7位常董日前開會看了財務報表，並不是彭文正所言年賺1億，而是去年就虧損了1800萬，前年虧損更高，且收視率並無償長，反而下降，成本也逐年提高。而常董們針對所有帶狀節目檢討後，發現《政經》的確是虧損最高的，即便轉型也無法彌補。

另外，黃明展還提到，周玉蔻剛開的節目會先給幾個月的時間觀察，如沒達標也會收掉，還有其他政論節目也被列入觀察期，因此這個決策並非只針對《政經》。針對彭在臉書說「散布不實訊息」，黃明展則說，只是就事論事，且民視不是公開發行公司，不知道有何關聯。