《政經》確定收攤！民視年燒8千萬…彭文正簽密約怒噴：黑手來了

▲由彭文正、李晶玉主持的政論節目《政經看民視》確定收攤！（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

生活中心／綜合報導

民視前董事長郭倍宏下台後由王明玉接任，常務董事會也改了新政策！「民間投資股份有限公司」董事長兼民視副董事長黃明展向媒體證實，確定收掉年花費8000萬元、由彭文正、李晶玉主持的政論節目《政經看民視》，只是尚未確定日期。對此，彭文正聽聞後表示，「黑手來了，大家看著辦。」

郭倍宏無預警遭拔除民視董座，當時他被問到是否「改朝換代」後，會砍掉《政經看民視》？充滿台灣價值的他回應，不是每個節目都用金錢考量，應該要考慮社會責任和價值，而且《政經看民視》是受綠營歡迎的政論節目之一，「這個節目是我們非常賺錢的節目，也是公司內有形無形的資產，非常有價值。無法想像《政經》收掉。」

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然而根據《自由時報》報導，黃明展透露常務董事會議內容指出，民視去年沒有賺錢，就會檢討電視台內花費較高的節目，其中，《政經看民視》主持人加上製作團隊共15人，年花費就燒了8000萬元，但平均收視卻只有0.6，而且節目轉型後，也不會對經費有任何幫助，證實節目會收攤，只是尚未確定日期。

對於《政經看民視》即將收攤，彭文正表示，尚未收到節目要收的消息，但他直言：「黑手來了，大家看著辦。」另外日前就爆出，郭倍宏當初以「私人方式」與彭文正、李晶玉簽約，全公司除了郭倍宏和特助之外，電視台內部沒有人知道彭文正等主持費用多高、節目合約多長。彭文正僅回應：「合約是和全台灣關心台灣的人簽的。」