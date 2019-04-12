桃園福海宮輔信王公聖誕　「飛輦轎、過金火」萬名信眾參與

▲桃園福海宮輔信王公聖誕，舉辦「飛輦轎、過金火」吸引萬名信眾參與。（圖／福海宮提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園大園區竹圍福海宮供奉主神輔信王公，被譽稱為航空城守護神，12日是輔信王公聖誕，舉辦的「飛輦轎、過金火」民俗慶典儀式，吸引萬名信眾參與，場面盛大歷年之最。福海宮主委廖德發表示：該宮「飛輦轎、過金火」的過火儀式，不論所使用金火的數量、金火面積大小及參與過聖火之神尊數量，都是全國規模最大。

廖德發指出，福海宮創立於168年，是全國輔信王公的祖廟，香火鼎盛，該宮於每年農曆三月初八、輔信王公聖誕舉辦的「飛輦轎、過金火」儀式，維持數10年傳統習俗，動員上千名義工善信主動投入，在現今工商忙碌社會，已經難得一見。

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▲▼桃園福海宮舉辦「飛輦轎、過金火」，所使用金火的數量、金火面積大小及參與過聖火之神尊數量，都是全國規模最大，吸引各地信眾參與。（圖／福海宮提供）

因為燃燒紙錢與赤足過火的風險刺激性，更吸引年輕人傳承參與一年一度盛況為榮，深信過火可以去除劫運霉氣，帶來更多的祝福。而參觀民眾也習慣將火場燃燒過灰燼帶來家中保佑平安。

廖德發說，一般宗教常見過火時，所用的引火材料為木炭火，桃園地區廟宇以過金紙火為最多。竹圍福海宮過金火儀式，於中午12時，請神尊上轎同時淨轎身，原則上依神明神格排定過火順序，一般都是由土地公和火德星君由個人抱持在最前端引導開路，其次是哪奼三太子神轎、五穀先帝，主神輔信王公神轎在第三順位，後面才是各地分靈神明，最後則是個人供奉神尊。

接著，數10頂神轎在廟前展開點轎、輦轎競技旋轉儀式，主神神轎則以扶輦方式指示過火時間，同時書寫過火所需使用之符令、過火方向與相關注意事項。而所有神轎衝過火堆三圈，則為整個慶典之高潮。最後則是所有參加者都會在廟口排成一長列，跨過金火盆，希望帶來好運。