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李毅到玉山國家公園住600元民宿　統一遊行去不成就被遣返

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▲李毅今早遭移民署強制出境。（圖／台中移民署專勤隊提供／下同）

▲李毅12日遭移民署強制出境。（圖／台中移民署專勤隊提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

過去多次武統台灣言論的旅美大陸學者李毅，假藉觀光名義，卻應邀13日將在台中舉辦的「和平統一融合發展論壇」演講，有危害國家安全之虞，移民署昨廢止他入境許可，警方在12日凌晨在南投竹山某民宿找到他，上午7時25分移民署將李強制出境，搭乘桃園機場CI-601班機離境至香港。移民署台中專勤隊長莊懿強說，能找到李毅，運氣不錯。

台中專勤隊清查李毅在台人際關係，所使用的交通工具後，研判李毅與友人去的可能是玉山國家公園，而不是去爬玉山，從路線地緣研判可能投宿在南投縣竹山鎮，經訪查當地各民宿，詢問是否有大陸人士住宿後，果然找到李毅。

▲李毅神態自若，冷靜配合，待專勤隊隊員頌完處份書內容，李毅回說:「馬上走！馬上走！」

▲李毅神態自若，冷靜配合，待專勤隊隊員頌完處分書內容，李毅回說:「馬上走！馬上走！」

專勤隊長莊懿強說，12日凌晨12時35分，在南投縣竹山鎮某民宿找到李毅，查出當時陪同的是李的70多歲友人，莊懿強表示，「運氣不錯，就這樣被我們找到了」。

中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦「和平統一融合發展論壇與遊行」，文宣稱論壇邀請「旅美社會學家李毅教授」演講，因李毅先前曾多次發表武統言論，移民署認為有危害國家安全及社會安定之虞，凌晨在南投竹山的民宿找到他，將他帶走。
▲「和平統一融合發展論壇」文宣稱論壇邀請「旅美社會學家李毅教授」演講。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲「和平統一融合發展論壇」文宣稱論壇邀請「旅美社會學家李毅教授」演講。（圖／記者白珈陽翻攝）


蘇貞昌12日上午受訪表示，台灣是自由民主開放的國家，歡迎各界來台灣。假觀光之名卻來宣傳要武力統治台灣，不但是恐怖份子，比起李明哲在大陸被逮捕，只是因為言論就被關5年，我們把宣導要武力統一台灣的人驅逐出境，「是剛好而已，快走不送」。

移民署台中專勤隊長莊懿強提到，李毅被逮時神態自若，冷靜配合，待專勤隊隊員唸完處分書內容，告訴他留在台灣有危害國家安全之虞，李毅回說: 「馬上走！馬上走！」。李毅說，他在山上手機無法上網，他下山時才發現很多友人通知他，這兩天事情已經鬧大。

李毅12日早上離開台灣時，更在微信發表離台留言，宣稱兩岸必然統一，「根據台灣現行『中華民國憲法』，根據『兩岸人民關係條例』，大陸各省和台灣省，同屬一個中國」，「根據台灣政府頒布的『國統鋼領』與國統會，中國必須統一，也必然統一」。李毅在網路上的態度十分囂張。

▲李毅微信宣稱「兩岸必然統一」，態度十分囂張。

▲李毅微信宣稱「兩岸必然統一」，態度十分囂張。（圖／翻自微信）

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