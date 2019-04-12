「視覺中國案」發酵！陸國家版權局：不得濫用權利

▲網站日前顯示擁有首張黑洞照、大陸國徽等的版權。（圖／中央研究院提供、翻攝自視覺中國官網）

大陸中心／綜合報導

視覺中國日前在黑洞照、五星紅旗照標註「版權所有」，掀起輿論風波，它在12日致歉並宣佈關閉網站整改。大陸國家版權局12日發佈公告稱，各圖片公司不得濫用權利；將把圖片版權保護納入即將開展的「劍網2019」專項行動。此外，《新華社》也發表了題為《視覺中國，咋啥都是你的》的評論。

▲大陸國家版權局公告內容。（圖／翻攝自官網）

大陸國家版權局12日發佈公告稱，他們重視圖片版權保護，依法維護著作權人合法權益；各圖片公司要健全版權管理機制，規範版權運營，合法合理維權，不得濫用權利；國家版權局將把圖片版權保護納入即將開展的「劍網2019」專項行動，進一步規範圖片市場版權秩序。

▲「視覺中國」網站目前已經關閉。（圖／翻攝自官網）

官媒《新華社》11日發表評論稱，一個號稱以版權保護見長的公司，「卻連國旗、國徽都明碼標價」，直至公眾發現才匆忙糾正，究竟是疏忽大意還是視而不見？不能簡單一句審核不嚴就搪塞過去；保護版權是社會共識，但不能為了利益濫用版權，以版權之名，圖利益之實；對於此事，僅靠當事一方的自我反省是不夠的，有關部門還要介入做進一步調查，給公眾一個交代。

▲網站顯示擁有黑洞照版權 。（圖／中央研究院提供、翻攝自網路）

「視覺中國」網站日前顯示，「人類首張黑洞照片」是由歐洲南方天文台提供，圖片僅限編輯類使用，不得商用，而版權所有歸為視覺中國，如用於商業，則需咨詢客戶代表。但就在該照片發布時，大陸中科院院士武向平就曾表示，黑洞的照片一旦發佈了，就是全世界都可以使用。

▲五星紅旗也有浮水印。（圖／翻攝自微博、官網）

網友和機搆也發現，五星紅旗、大陸多名前領導人也被打了「版權售賣」。大陸國徽圖片頁面「價格提示」顯示，「用於內文不低於150元（約新台幣700元），整版跨頁不低於500元（約新台幣2300元），雜誌封面不低於1000元，商業使用價格另議。」

「視覺中國」11日被天津市互聯網信息辦公室連夜約談，12日凌晨再發致歉信稱，經查核，該圖片由視覺中國簽約供稿人提供，視覺中國作為平台方沒有嚴格落實企業主體責任，沒有盡到嚴格審核的職責，導致不合規的內容出現在網上；目前，該公司已採取措施對不合規圖片全部下線處理，並自願關閉網站開展整改。