90億沒了！正值百億「限售股解禁」　視覺中國封死跌停

▲網站日前顯示擁有 「人類史上首張黑洞照」版權。（圖／中央研究院提供、翻攝自視覺中國官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

商業圖片交易平台「視覺中國」因稱擁有黑洞照片版權，而且連「五星紅旗」都為「版權所有」，引發網友撻伐。該公司12日稱自願關閉網站並整改。消息一出，其股票12日開盤「封死跌停」，股價為25.2元（人民幣，下同，約新台幣116元），跌幅達10%。此外，它還將迎來超百億元人民幣的市值解禁。

▲12日開盤股票行情。（圖／翻攝自Google）

受版權風波影響，「視覺中國」股價12日一開盤就跌停，封單超過40萬手，一夜間總市值從196億元縮水至176.4億元（約新台幣810億元），市值蒸發19.6億元（約新台幣90億元）。

有陸媒指出，值得注意的是，此次「視覺中國」爭議爆發的時間微妙，正值逾百億限售股解禁。根據計劃，該公司12日有3.88億股限售股上市流通，佔公司總股本比例的55.39%。

此次解禁是五年前視覺中國借殼遠東股份所定向增發的股份，當時定增發行價為5.28元/股，五年期間未實施過股份送轉，若以股價26.62元較定增價格，則已有超過400%的收益。

「視覺中國」2018年第三季度報告顯示，公司合並層面營業收入7億元（約新台幣33億元），較2017年同期增長20.97%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.2億元（約新台幣10億元），較2017年同期增長35.31%。

▲「視覺中國」官網已經無法打開。（圖／翻攝自官網）

「視覺中國」網站日前顯示，「人類首張黑洞照片」是由歐洲南方天文台提供，圖片僅限編輯類使用，不得商用，而版權所有歸為視覺中國，如用於商業，則需咨詢客戶代表。但就在該照片發布時，大陸中科院院士武向平就曾表示，黑洞的照片一旦發佈了，就是全世界都可以使用。

▲五星紅旗也有浮水印。（圖／翻攝自微博、官網）

網友和機搆也發現，五星紅旗、大陸多名前領導人也被打了「版權售賣」。大陸國徽圖片頁面「價格提示」顯示，「用於內文不低於150元（約新台幣700元），整版跨頁不低於500元（約新台幣2300元），雜誌封面不低於1000元，商業使用價格另議。」

▼ 大陸國徽也被寫上「版權所有」。（圖／翻攝自微博、官網）

「視覺中國」11日被天津市互聯網信息辦公室連夜約談，12日凌晨再發致歉信稱，經查核，該圖片由視覺中國簽約供稿人提供，視覺中國作為平台方沒有嚴格落實企業主體責任，沒有盡到嚴格審核的職責，導致不合規的內容出現在網上；目前，該公司已採取措施對不合規圖片全部下線處理，並自願關閉網站開展整改。

▼ 致歉信全文。（圖／翻攝自微博）