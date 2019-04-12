2025非核家園？　44.1%民眾：不用核電台灣供電量將不穩

▲唐獎永續發展獎得主詹姆士．漢森日前前往中選會支持「以核養綠」公投。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

去年九合一大選公投案第16案「以核養綠」公投結果顯示，多數民眾支持此案，但根據經濟部近來公布的新版能源政策，依然維持2025非核家園概念。草根影響力文教基金會12日公布一份能源政策民調顯示，44.1%受訪者認為不用核能發電，將會造成供電量不穩的問題； 42.94%受訪者認為政府應尊重公投結果，將核能當備用電源。

當初的公投發起人、清華大學原子科學院院長李敏認為，台灣不久會有缺電的可能，主張「核能」與「自然能源」應並存，達到能源轉型的國際趨勢，然而政府訂定 2025年要達成非核家園，以50%的天然氣、30%燃煤、20%再生能源，完全取代核能發電，若依此規劃，從現在起，每四天要蓋1支離岸風機、找2座陽明山國家公園大小的土地種太陽能，相關專業評論多認為甚難可行，民眾更對此持以極大疑慮。

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▲草根影響力文教基金會公布能源政策民調。（圖／草根影響力文教基金會提供）

草根影響力文教基金會指出，此次調查共有1034位有效民眾受訪，調查結果發現，44.0%受訪者認為，為穩定發電，核能發電是不能廢除的；16.79%受訪者則不同意。44.1%受訪者認為，如不使用核能發電，將會造成供電量不穩的問題；17.12%受訪者不同意。

另外，調查也顯示，42.94%受訪者認為，政府應尊重公投結果，將核能當備用電源；17.12%受訪者則不同意。41.97%受訪者對於以較高的價格來支付綠能發電是無意見的；27.76%不同意以較高價格來支付綠能發電者，30.27%同意以較高價格來支付綠能發電者。42.45%受訪者認為，台灣目前要廢核還言之過早；18.57%受訪者則不同意。35.40%受訪者不相信政府「穩定供電」的保證；26.79%受訪者表示相信。56.77%受訪者對馬英九、江宜樺聯手推核一、核二、核三延役及核四重啟沒有意見；24.85%受訪者則是贊成。

▲去年九合一大選公投案第16案「以核養綠」公投結果顯示，多數民眾支持此案。（圖／記者許展溢攝）

針對此項調查結果，草根影響力文教基金會表示，42.94%受訪者認為政府應尊重公投結果，將核能當備用電源，且就「以核養綠」公投結果顯示，多數民眾支持「以核養綠」，因此，政府應尊重公投結果，回應人民對能源政策的具體期待。

草根影響力文教基金會也指出，約有4成以上民眾同意「為穩定發電，核能發電是不能廢除的」、「不使用核能發電，將會造成供電量不穩的問題」、「台灣目前要廢核，還言之過早」 、「政府應尊重公投結果，將核能當備用電源」，顯見民眾對於核能發電有一定的理解程度，但仍有部分民眾對核能安全性存有疑慮，政府應積極宣導，凝聚社會大眾共識，建立有效的溝通和監督平台，負責任地推動可行且完善的能源政策 策略方針與施行方案，降低社會爭議成本，始為妥適。

