公投連署擬要附身分證影本！黃士修轟變相鼓勵偽造文書

▲黃士修強烈抗議公投法修正後要附上身分證影本，根本是有個資問題。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院今（11日）通過「公投法」修正草案，未來公投連署人名冊須附身分證正、反面影本。重啟核四公投領銜人黃士修今天下午不滿到中選會門口強烈抗議認為，此種個資是相當高的層級，很有可能被冒用，很麻煩外，還變相鼓勵大家去印家人身分證偽造文書。

黃士修表示，中選會代理主委陳朝建宣稱，公投連署要附上身分證正反面影本加聯絡電話，此種個資已是相當高的層級，非常有可能被冒用，且實務上影印身分證很麻煩，民間團體很難在街頭上取得連署，沒人可承擔個資外洩的法律風險。

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黃士修說，行政院版草案宣稱要杜絕死人連署爭議，但從去年公投經驗可以看出，死人連署已被挑出認定無效，也有相關刑法追究法律責任，反而是中選會傳出有故意製造未簽名不合格連署的弊端，至今仍不敢正面回應，現在行政院要增設連署門檻，根本無助於減少不合格爭議。

黃士修怒指，死人連署只是不合格連署的其中一種，應防範的是「偽造文書」，若附身分證影本無法防範，該動作毫無正當性可言，根本是變相鼓勵民眾印家人身分證偽造文書，或大型政黨抄襲黨員名冊達成連署，電信業者有可能包裹同意業務使用壟斷公投，剝奪真正民間團體發起公投的權利。

黃士修最後強調，正本清源之道，應是由政府提供公共連署服務，開放戶政事務所，由民眾持身分證正本親自辦理，登錄戶政系統直接連署公投，免去往返查對的不合格爭議，讓沒錢沒資源的民間團體也能進行公投倡議。