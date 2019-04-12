「英雄」賽事限定！網購狂撒上萬購物金　祭5殺優惠應援挺LOL

▲蝦皮購物即日起至4/20舉辦「蝦皮集氣挺LOL」活動，在賽事期間祭出超狂5殺優惠。

記者洪菱鞠／台北報導

《英雄聯盟（League of Legend）》LMS賽區春季季後賽今（4/12）登場，將延續至4/20總決賽落幕。看好兇猛的電競商機成長，蝦皮購物攜手Garena《英雄聯盟》，即日起打造賽事期間限定5殺優惠，包括ACER全系列筆電65折起、戰隊周邊5折起以及狂撒上萬購物金等，預計將帶動電競相關銷售成長4倍。

台灣每月有12%的人會固定觀看電競賽事內容，《英雄聯盟》更強勢榮登最受玩家歡迎的電競賽事。遊戲與電競市調公司Newzoo曾於報告中指出全球電競產值預期在2021年將突破16.5億美元，其中台灣市場於電腦、筆電與相關周邊市場表現最為強勁。

據蝦皮購物觀察，站上電競商品每逢賽事盛會即能帶動銷售熱潮，消費者於觀賞賽事時，同時高度關注選手裝備及戰隊周邊，進而帶動買氣成長。此次應援Garena賽事，祭出ACER全系列筆電65折起，輸碼「YOBROACER」再享9折，其中混碟電競筆電特價23,500元、反轉筆電NP515則是現省近3,000元，刷指定信用卡還有1,500元刷卡金回饋，另外，Garena 貝殼幣93折起。

▲ACER 宏碁AN515-42混碟電競筆電，原價24,900元，活動價23,500元。

看好賽事直播帶來龐大客群，蝦皮購物將於指定賽事期間，分別於4/12、4/13、4/20發放限量低門檻購物金，只要關注Garena直播比賽過程，就有機會獲得滿500元折80元專屬優惠；以第一名成績殺入春季季後賽的MADTeam，以及即將上演老四傳奇的ahq均推出獨家周邊商品優惠。

▲閃電狼粉絲必備我狼T恤，活動價690元。

▲ahq2019年專屬限量戰隊鞋優惠價700元。

東森購物則是與浪Live攜手合作網紅直播銷售商品，與浪Live人氣直播主包括茶米Debby、卡馬先生、劉千千、君君、芳小如、星樺、薛薛等合作，於4/8晚間7點起，連續7天推出「浪我們相約買個購」直播節目，共同推薦16項3C家電及美妝商品，收看直播送好禮，有優惠和抽獎活動，新朋友還有浪花和東森幣大方送。