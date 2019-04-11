2019台灣感恩飛翔之旅　東森自然美大陸加盟主開心到捨不得走

▲東森自然美大陸加盟主來台進行「台灣感恩飛翔之旅」，在最後一晚歡送惜別會上，東森集團副董事長馬詠睿（左）特別送上驚喜禮物，由東森自然美營運總經理孫雅歆（右）代表收下，將最美的回憶剪輯成影片送給參訪團的每個人。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森自然美大陸加盟主來台進行交流之旅活動，參訪團行程在11日來到最後一站，上午去野柳看女王頭，下午來到熱鬧的淡水老街走走逛逛。回顧過去幾天，有店主滿意表示「沒想第一次來到台灣，接待規格這麼高，完全超出想像」，也有人直說「開心到都捨不得走了」。東森自然美執行長林燕玲則表示，要讓自然美比以前更加光榮。

來自大陸各省份的數百位自然美加盟主，在2018年10月東森與自然美結合之後首度來台，4/8～4/12展開為期5天4夜的「台灣感恩飛翔之旅」，期間除參訪自然美深坑研發中心、東森企業總部大樓、大直旗艦店及合作的醫美企業愛爾麗診所，特別安排與綜藝天王吳宗憲、製作人王偉忠、主持人黃寶慧進行「名人面對面」電視座談節目，當然也少不了走訪陽明山國家公園、野柳風景區等台灣著名觀光景點，包括到平溪體驗放天燈，而許多人看著親手施放的天燈緩緩的順利飛向天際，內心覺得既開心又讚嘆。

▲數百位大陸加盟主齊聚在一起，準備為5天4夜的「台灣感恩飛翔之旅」劃下圓滿句點。

此次東森貼心派出專人全程跟著參訪團拍攝，紀錄下每一刻，歡送晚宴上，東森集團副董事長馬詠睿特別致贈這份禮物，由東森自然美營運總經理孫雅歆代表收下，讓驚喜影片成為來台之旅的最棒伴手禮及最美回憶，讓他們帶回去與其他人分享。東森自然美執行長林燕玲在致詞時提到，過去幾天，東森集團總動員，展現對自然美的真誠與支持，而接下來將會看到自然美的各種改變，讓自然美重回榮耀，比以前更加光榮。

▲東森集團副董事長馬詠睿表示，在各方面的安排跟努力下，希望讓大家對於東森自然美的願景有更多認識。



▲東森自然美執行長林燕玲表示，自然美是一個大家庭，接下來將會讓大家看到自然美正在改變，重回榮耀。

這趟行程讓許多人對台灣留下深刻印象，其中，加盟自然美20多年、來自北京的店主董琦說，「行程中感受到台灣人滿滿的熱情，感覺挺親的，都捨不得走了；在參訪中除了親自看到、體驗到東森自然美的產品，還有東森大家長王令麟的信心喊話，下一步相信會更好。」另一位北京加盟店主王美芳表示對公司和產品更有信心之外，對於東森自然美每年將投入5千萬人民幣做品牌宣傳特別期待，認為對於未來的幫助非常大。

同樣來自北京的加盟店主應為國表示，第一次來台灣非常開心，沒想到行程接待規格高，是他參加過這麼多次自然美會議中，各方面安排最周到、滿意的一次。雖然參訪只有短短5天，但在有效率、緊湊的行程中，對於東森自然美有更多了解，未來目標是跟著東森一起努力，把品牌做大、做強。此外，過去產品開發慢，這回新品開發速度不僅超出想像，短時間內能推出多項新品，下半年還有新產品推出，對公司更有信心。