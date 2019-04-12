兵馬俑斷指判決　《參考消息》怒批：嘴臉多無恥！

▲遭美國男子羅哈納折斷手指的兵馬俑。（圖／翻攝自網路)

大陸中心／綜合報導

陝西省文物交流中心11日對「兵馬俑案」做出表示，由於中國與美國司法體系不同，審理案件的程序也有差別，在美方做出最終判決前，中方將持續關注並跟進案情發展，並依法維護權益、捍衛文物尊嚴。《參考消息》評論員痛批，已經無法分辨憤怒是來自文物被毀損還是美國法院荒唐的判決了。

美國東區費城法院日前審理「兵馬俑被拗斷手指」一案，中方亦派出三名代表出庭作證。審理期間，中方證人對手損兵馬俑的真實性、完整性與歷史藝術價值做出詳細描述。

陪審團經過2天的討論後，認為該文物為考古挖掘出土的文物，並無「市場交易價格」，因此對兵馬俑受損部位的價值無法達成一致意見。至於檢方與辯護方觀點的重大分歧，法院認為「無法做出最終判決」，宣布解散陪審團，但允許「美國檢方」在陪審團解散後30日內提出重新審理本案。

陝西省文物交流中心表示，目前已按照相關規定，組織專家來制定修復方案，等手續完成後就著手進行修復，「今後將深刻汲取教訓，不斷提高外展文物安全標準。此次手指事件雖只是文物展覽中的偶發個案，但是警示我們必須全面提高風險意識，進一步完善措施，確保對外展覽文物的安全。」

▼秦兵馬俑。（圖／ETtoday資料照）

針對這項案件，《參考消息》刊出具名評論痛批，這項審判讓對無數中國人來說，簡直是欺人太甚，「最初事發時的憤怒，對國寶的疼惜，近400天的等待，最終等來的，竟然就是……這樣的結果。」

評論員小銳說，在檢方提出「有人破壞美國文物時，陪審團會做出甚麼判決」的理論，要求陪審團「好好思考一下」，最終卻仍是這樣的結果，讓多數中國人無法接受，「中國人面對珍貴文物遭到破壞時所感受到的心疼、憤怒，他們顯然不能感同身受。」

小銳提到，當事人獲釋後，部分美國網友甚至在社交媒體上嘲諷，「兵馬俑的手是綁上去的嗎」、「一年多過去了，案子被判無效，想知道中國人對這個案子的看法和角度是否該轉換一下了？」

小銳痛批，「你看他們的嘴臉，多無恥」，讓他一時之間無法判斷「折斷、偷竊兵馬俑手指本身，和整個審判過程，再到美國人的種種反應」，哪項更令人憤怒。

▼美國網友對兵馬俑斷指案件的嘲諷。（圖／翻攝自《參考消息》）