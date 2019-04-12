美魔女「超商調洋裝」讓偽娘起淫念！　尾隨性侵還搶小內褲

▲小鳳在餐廳柱子旁被鍾男性侵。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

社會中心／綜合報導

有前科的鍾姓男子喜歡男扮女裝在深夜外出，於2018年8月8日凌晨到超商時，他看見風韻猶存的53歲「小鳳」（化名）正在請店員幫忙扣洋裝背扣，便起了色心，之後一路跟蹤對方，還要求性交易，但被「我沒在賣、我有愛滋、我停經了」等理由拒絕，但鍾男不死心，不僅性侵對方，還丟了30元把洋裝和內褲都搶走。經檢警移送法辦，台中地院依強制性交罪判鍾男4年有期徒刑。

根據判決指出，51歲的鍾男自稱因壓力過大而長期失眠，喜歡男扮女裝到路上閒晃。2018年8月8日凌晨3點多，他換裝騎著腳踏車到西屯區一處超商，因為看見小鳳正在請店員幫忙調整桃紅色洋裝的背扣，以為對方是做八大行業的，便在被害者走出超商外後上前跟蹤。

鍾男在跟蹤的路上把腳踏車停好後，就上前熊抱小鳳要求性交易，雖然被對方拒絕，但還是不放棄。鍾男最後尾隨小鳳到「易鼎活蝦餐廳」，用台語說「我忍不住啦」，想要立刻和對方發生性關係，但仍被以「你有30萬嗎、我有愛滋病不要碰我、我已經停經了」等理由拒絕。

▲鍾男看見小鳳在超商給店員調整洋裝背扣時，感到慾火焚身。（圖／翻攝pixabay）

鍾男壓抑不住慾火，仍硬將小鳳拉到餐廳前庭旁柱子旁性侵得逞，完事後把全身上下僅有的30元扔到地上，還把對方的洋裝和內褲拿走。幸好小鳳還有帶一件白色外套，便穿著外套到警局報案。

小鳳向檢警供稱，當時一直被鍾男要求發生性關係，還看見對方撩起自己的洋裝露出下體，但因為對方聲音聽起來像女生，也穿著女裝，所以看到時嚇一跳，「怎麼會這樣，女生怎麼有這種東西！」警方循線逮捕鍾男，並在住處找到金色假髮、女性衣物與假陽具1支，並將他移送法辦；台中地院依強制性交罪判處鍾男4年有期徒刑。