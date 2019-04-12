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女童被忘在車內曬9hrs...全身發紫亡！父「滑手機分心」反怪幼稚園

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▲▼女童被粗心爸爸望在車上，不幸悶死。（圖／翻攝自微博）

▲女童被粗心爸爸忘在車上，不幸悶死。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸湖南省益陽市發生一起4歲女童被關在車內被悶死的悲劇，原來是父親送女兒上學時，途中接電話，之後滑了一下手機，完全忘己愛女還在車上便鎖上車門離開。小女孩在高溫的車內待了9個小時，被發現的時候已經身亡，但父親卻怪罪幼稚園沒有通知，才釀成悲劇。

這起事件發生在4月8日，當天湖南地區氣溫飆升，益陽市更有超過30度的高溫。當天爸爸負責送4歲女孩到益陽赫山區萬源幼稚園，早上大約8點46分時，他接了工作上的電話，隨後還玩了一下手機，看了一下微信，之後便忘記察看孩子有沒有在車上，把車開走後，直接下車鎖上了車門。

到了當天下午5點，女童的媽媽趕去幼稚園接孩子時，發現愛女並不在幼兒，趕緊打電話給爸爸，四處尋找，才在自家的車子後座底下，發現全身發紫、早已死亡多時的女童，距離早上送孩子上學的時間已經過了9個小時。

而女童的父母則是質疑，為何孩子明明沒到學校上課，老師都不知道？幼兒園也完全沒有通知，到了下課時間也沒確認孩子去向，才導致悲劇發生，爸爸表示，一個班只有10幾個學生，有3個老師照顧，且這所學校學費頗貴，怎麼會連少了個人都不知道。

赫山區教育局指出，當天爸爸的確沒有把小孩送到幼兒園，直到晚上媽媽打電話來才想棄，經過協調之後，雙方目前達成和解，園方將賠償父母3.2萬元。赫山區教育也表示，將在全區範圍內幼稚園開展安全督導，舉一反三，杜絕此類事件再次發生。

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關鍵字：幼稚園,車內悶死

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