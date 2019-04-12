陸學者李毅鼓吹「武力統一」！遭移民署限令出境　蘇貞昌：有國安疑慮

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記者郭家榮／綜合報導

「中國和平統一促進會」預定於4月13日舉辦遊行、論壇活動，文宣稱論壇將邀請旅美社會學家李毅到場主講。行政院發言人Kolas表示，行政院長蘇貞昌認為有國安疑慮，指示陸委會與移民署調查，發現李毅行程確實違反入境規定，稍早移民署已限令其11日出境並列為不受歡迎人士。最新消息指出，李毅剛結束登山行程，否認出席統促會論壇演講，不過並未說明所在確切位置。

統促會人員對於文宣中提及邀請李毅一事表示，無法代替李毅回答出席活動的真實性，李毅就是來台觀光，過程中也沒有宣揚武統，甚至也還沒參加演講，質疑政府大動作未審先判並不適當，論壇只是統促會成立30週年的內部活動而已。

▲大陸旅美學者李毅，因武統言論遭內政部宣布列為不受歡迎對象，以後恐無法申請來台。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部移民署表示，李毅是中國人民大學重陽研究員，本月9日再次以觀光名義入台，依法不得參加政治性的遊行或發表演說，考量李毅過去多次鼓吹武力統一言論，顯有事實認定危害國家安全及社會安定，除了限令李毅出境之外，也將他列為不受歡迎人士，未來會管制其入境。

李毅原定必須在11日出境，限令時間將屆，移民署台中專勤隊到聯絡地址找人時卻撲空，不僅無法取得聯繫也行蹤不明，目前已加派人力尋找，並請警方協助搜索。

根據《中央社》報導，11日晚間透過微信與李毅取得聯繫，他否認出席統促會論壇活動，強調此次來台僅是觀光行程，這兩天去爬玉山無法對外聯繫，剛下山在便利商店，且沒有台灣手機號碼，並拒絕提供大陸的手機門號，也未說明本人目前所在確切位置。

▲行政院長蘇貞昌認為李毅有國安疑慮。（資料圖／記者屠惠剛攝）

李毅表示，原本以為統促會的活動海報是「假的」，本來預計明天還要去日月潭，15日才要離台，如今卻突然接到限令即刻出境的消息，甚至還被列為「不受歡迎人士」，令他錯愕不知道如何處理。

李毅先前曾多次表態支持武統台灣，於2016年台灣總統大選期間曾撰寫一系列《李毅台灣觀選記》，在總結中他提出，「和平統一，已無可能。現在不解決台灣問題，台灣問題必將無限期拖延下去，且日益惡化」、「每多拖一分鐘，都對大陸極為不利」。

此外，作家顏擇雅也在臉書上發文表示，最早注意李毅是2011年，發表「蔡英文這個人非同尋常」一文。近年北京總視蔡英文為無比難纏的對手，鼻祖即這篇。李毅在該文指出，馬英九上台後、陳水扁案發入獄，民進黨完全崩潰之時，蔡英文挺身而出擔任黨主席，只用了2年時間，就讓民進黨捲土重來，如果蔡英文上台只會迫使大陸提前攤牌，加速中國統一的進程。