機海戰術！三星表Galaxy Note 10將一次發布4款機型

▲韓媒稱Galaxy Note 10將發布多達4款新機；圖為Galaxy Note 9。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

南韓消費電子巨擘三星電子（Samsung）今年上半年發表了Galaxy S10系列旗艦手機，而在今年下半年，外界關注的當然是該公司另一項旗艦機系列－Galaxy Note新機，據韓媒報導指出，這款新機將被命名為Galaxy Note 10，且會一次發布多達4款機型。

據韓媒《ETnews》報導，這次4款Galaxy Note 10將分別為兩款LTE和兩款5G機型，其中兩款5G機型是根據LTE機型進行改良的，除了支援通訊技術不同外，其餘功能及硬體配置皆大同小異。據了解，這次Galaxy Note 10螢幕將會有6.28吋和6.75吋兩種大小，6.28吋將會配置3顆主鏡頭，6.75吋則配有4顆主鏡頭。

過去三星發表Galaxy Note手機時大多只會發布一種版本，不然就是在記憶體上有不同的組合，因此這次傳出將一次推出4款Galaxy Note 10相當不像三星的作風。三星今年發表的Galaxy S10系列手機就採取機海戰術的方式，雖然三星並未公開詳細銷售數字，但據了解，開賣首日的銷售量就已經是前代旗艦機Galaxy S9的1.2倍。

《ETNews》先前也曾報導指出，Galaxy Note 10將會是三星首款無實體按鍵的智慧型手機，不管是電源鍵、音量鍵，甚至是Bixby按鍵都將不會出現在Galaxy Note 10上，三星將以觸控和手勢來取代實體按鍵，同時也將跟研發「ForceTouch」壓力感測器的NDT公司合作，這項技術有點類似於蘋果的3D Touch。在這樣的設計下，預期Galaxy Note 10將會比以往的手機還要來的簡約，防水、防塵功能也可能因此近一步升級。

目前尚無法確切得知Galaxy Note 10與上半年發表的Galaxy S10系列手機在功能上有什麼樣的不同，外界預測三星將在今年8月份發表Galaxy Note 10系列新機，詳細規格內容只能等待正式發表上才能確認。