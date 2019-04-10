影／台灣領先全世界！中研院「黑洞觀測推手」照片曝光　全比ＯＯ手勢

▲人類首次看到黑洞的原貌 。（圖／中央研究院提供）



記者鄒鎮宇／台北報導

台灣之光！中央研究院10日晚間9點05分在台灣、比利時、日本、中國、美國、智利等6國城市，同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（event horizon telescope，EHT）記者會。其中，人類史上第一個觀測到黑洞的中研院「黑洞觀測推手」團隊照也曝光，更因當時屬於機密，全都比出了「ＯＯ」的黑洞手勢。

中研院表示，觀測黑洞由4支獨立的團隊進行，其中中研院是由小山博士所領導的影像處理團隊在2017年4月率先觀測到黑洞影像。由於當時屬於最高機密，現場人員都不提到相關資訊，僅能比出「黑洞手勢」，也就是空心的拳頭，表達自己的興奮之情。

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▲觀測到黑洞的團隊成員。（圖／中研院）



小山翔子博士領導的影像處理團隊成員包括，羅文斌、淺田圭一、郭駿毅等人，他們當下也發現黑洞的兩個特徵，其中陰影宛如新月、中央部分是黑暗的。事後，配合其他3個團隊得到相同的影像，才確認人類首次拍攝到黑洞。

淺田圭一指出，中研院此次拍攝到黑洞，在科學上的重要性除了揭開活躍星系中心的超大質量黑洞面紗之外，還探索了極限條件下重力理論的新工具，更成為了黑洞相關天文物理研究的先鋒。

台灣的網友看完都深受感動，「我一位小小台灣人能見證這天文史上重大發現，真讚。感恩中研院！感恩世界天研團隊！！」此外，記者會結束後，中研院的成員也一起比出了「O」的黑洞手勢。

▼中研院黑洞記者會眾人合影。（圖／記者陳家豪攝）

