港湖女神「一人質詢」被排擠？網心疼曝分組玄機　高嘉瑜回應了

▲民進黨市議員高嘉瑜上質詢台孤軍奮戰，意外引發網友關注。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡文鈴、柯沛辰／台北報導

台北市長柯文哲10日下午赴市議會進行施政報告，但有眼尖網友發現，相較其他藍綠議員都是多人一組質詢，有「港湖女神」之稱的市議員高嘉瑜卻形單影隻，讓他不禁在PTT發文討論，懷疑高嘉瑜被排擠。對此，高嘉瑜僅透過臉書回應，「一個人也很好」掀起熱議。

原PO以「議會質詢，沒有人要跟高嘉瑜一組」為題在PTT政黑板（HatePolitics）提問，議會質詢的分組到底是什麼狀況？指高嘉瑜單獨質詢，「沒有人要跟她一起，好像大學分組報告的狀況。」

▲柯文哲10日赴市議會施政報告與答詢。（圖／記者黃克翔攝）

原PO列出議會分組後發現，國民黨議員陳永德、陳義洲、陳重文、應曉薇、李傅中武5人一組，議員戴錫欽、張斯綱、李明賢、李柏毅4人一組；親民黨議員陳政忠、林國成、黃珊珊、李慶元、徐立信5人一組；時代力量議員林穎孟、林亮君、黃郁芬3人一組；無黨籍網紅議員「呱吉」邱威傑則跟社民黨的苗博雅2人一組。

不過，民進黨議員李建昌、周威佑、許淑華、梁文傑、簡舒培5人一組，恰巧全是新潮流，唯獨民進黨籍議員高嘉瑜自己一個人一組，顯得有些孤單。

▲高嘉瑜獨自一人，讓支持者很是心疼。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜，下同）

許多鄉民看完後，紛紛留言表示，「+<><的美貌令其他人自慚形穢，所以沒人敢跟她一組」、「搞不好是加魚也不要跟新潮流組啊」、「之前跟何志偉一組，何志偉去當立委了」，但也有人認為，「質詢組本來就是熟識友好的議員，自己講好就好」、「如果沒有志同道合的人，嘉瑜反而自己會更自在，更能做自己。」

經媒體報導後，高嘉瑜10日下午透過臉書回應，但內文只有一句「一個人也很好，謝謝大家關心」。許多粉絲看完備感不捨，在底下留言打氣「從來都不是一個人，妳還有我們」、「妳身上有民進黨沒有特性就是多元包容，淺藍、中間、淺綠，不分黨派，很多人都支持妳的」。

還有人表示，「分組報告的時候，跟混吃等死的同學一組認真的人只會累死好嗎？還不如自己一組」、「這時候沒有派系，沒有政黨，才是妳唯一的出路，人民自覺會愈來愈強」、「高議員趕快到柯陣營，妳同黨同志一定很多人對妳很感冒，因為妳太紅了。」引發討論。

▼高嘉瑜近日曬合照力挺賴清德，讚對方是「民進黨最後的絕地武士」。