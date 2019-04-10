太美分組被排擠？一人質詢讓網友好心疼　高嘉瑜：謝謝大家關心

▲網友發現高嘉瑜自己一個人質詢。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲近10日下午將赴台北市議會進行施政報告，不過卻有網友對於議會質詢分組感到好奇，上批踢踢發問「沒有人要跟高嘉瑜一組？」好像大學分組報告的狀況，沒有人要跟她一組，難道是被排擠嗎？

網友把議會分組列出發現，國民黨議員陳永德、陳義洲、陳重文、應曉薇、李傅中武5人一組，另外還有國民黨議員戴錫欽、張斯綱、李明賢、李柏毅4人一組，親民黨議員陳政忠、林國成、黃珊珊、李慶元、徐立信5人一組，時代力量議員林穎孟、林亮君、黃郁芬3人一組，無黨籍的網紅議員「呱吉」邱威傑跟社民黨的苗博雅2人一組。

而民進黨新潮流系的議員李建昌、周威佑、許淑華、梁文傑、簡舒培5人一組，唯獨民進黨籍的議員高嘉瑜自己一個人一組，顯得有點孤單。有網友疑問，難道是被排擠了嗎？其他網友留言表示，「+<><的美貌令其他人自慚形穢，所以沒人敢跟他一組」、「搞不好是加魚也不要跟新潮流組啊」，也有其他網友幫高嘉瑜緩頰，「高嘉瑜是跟王威中同組」、「高嘉瑜選後早就說她會自己一組，在威中落選後 」。

高嘉瑜看到有媒體報導他自己一人質詢後，也在臉書發文表示，「一個人也很好，謝謝大家關心」。