影／5年找議員「協調」12次　北市內湖最強熱炒攤違建終於拆了

突發中心／台北報導

位在北市內湖區瑞光路上的知名熱炒攤「天下第一味」，自2014年7月被市政府認定違建，歷經5年的攻防戰，找來北市議員協調多達12次，北市政府建管處在2019年3月底雇工前往拆除，不過該熱炒攤已經自行改善中，建管處限令在4月8日前改善並將在9日前往驗收。

▼位在北市瑞光路上的熱炒攤「天下第一味」，因違建與北市政府攻防5年，終於在6日上午將報廢公車吊離。（圖／突發中心攝）



「天下第一味」熱炒攤因位在北市內湖區的交通樞紐瑞光路，附近有許多科技公司或者媒體的總部，許多人都會在下班後約去小酌或者聚餐，而店內也擺設多部老舊的報廢公車，增添許多懷舊風格。

不過店紅是非多，北市政府在2014年7月21日認定「天下第一味」所在位置有部分違建要求改善，不過在9月就有議員介入協調，協調後原訂2個月後由警方協同強制拆除，但每次只要準備強制拆除，就有議員介入「協調、會勘」。

從2014年至2019年期間，熱炒攤就在「強制拆除」、「會勘」、「協調」間不斷地循環，光是議員召開協調（會勘）就多達12次，在2018年至2019年間協調的次數更是暴增。

▼違建案從2014年起不斷地在「強制拆除」、「會勘」、「協調」間循環。（圖／突發中心翻攝，下同）



直到2019年3月26日建管處鐵了心，派員前往強制拆除，不過熱炒攤已經雇工自行拆除中，但因為店內還有3台報廢公車要吊離，需向內湖分局申請路權，建管處就要求所有自行改善的部分，必須在4月8日前完成。

就在4月6日連假期間上午，該熱炒攤已經陸續將3台報廢公車吊離，這起違建攻防戰，也將在9日建管處派員驗收後告終；據了解，台北市類似的違建案數量相當多，但因公部門相對應的人力、經費不足，所以許多違建人都會找議員「為民服務」的方式，向相關單位關心，以拖延強制拆除的期限。

▼該攤位置是北市都市計畫中的公園預定地。（圖／突發中心翻攝）

