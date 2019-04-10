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撞2000萬賓利！他認了「我在滑手機」代價破百萬　車禍畫面曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

桃園市富國路9日下午發生一起車禍，一輛休旅車追撞價值2000萬的賓利，造成賓利保險桿損壞、右後燈殼破裂及板金凹陷，初估維修費近100萬元。對此，肇事休旅車駕駛到案後坦承，當時他正在低頭滑手機，發現賓利停下等紅燈時，已經來不及閃避；雙方後來也在派出所達成和解。

根據了解，這場車禍發生在9日下午5時許，林姓男子駕駛現代休旅車行經富國路時，疑似沒有注意車距追撞前車，還是一輛掛著臨時車牌的賓利雙門敞篷車，年約30歲魏姓女駕駛下車查看，發現後保險桿破裂等損壞，員警到場後確認雙方皆無酒駕，隨後將2人帶至派出所做筆錄，受損車輛則由拖車載走維修。

▲▼2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光。（圖／讀者提供）

▲撞2000萬賓利！他認了「我在滑手機」代價破百萬　車禍畫面曝光。（圖／讀者提供）

對此，肇事休旅車駕駛林男供稱，當時自己正在使用手機，發現前方在停等紅燈時，已經來不及剎車了，最後直接撞上賓利；受害魏女則表示，這輛賓利是跟親友借的車子，而且才剛剛交車不久，還掛著臨時車牌，車禍導致保險桿損壞、右後燈殼破裂，維修費恐怕相當可觀。

影片中可以看見，當時賓利開過路口行駛一段路後，就在一個紅綠燈前停下等待，下一秒白色休旅車幾乎沒有煞車直接從後方追撞，難怪魏女下後車會一臉鐵青，何況賓利還是跟朋友借的。

事後了解，這名借車的朋友其實也是桃園人，千萬賓利的登記地就在蘆竹文新街，但賓利車主相當低調，車子也是調去台北維修，當地車廠都說不認識車主。

當地居民也表示，「我在廚房聽到砰一聲，就趕快跑出來看呀，他撞的時候，那個賓利有往前跑一點。」還有民眾在現場掃地說，「這是賓利的殼，這個黑黑的也是他的，我剛剛掃過來，兩千多萬的零件在這邊」、「轎車車主下來的時候，整個傻掉了，因為其實光我在旁邊這樣看，也是覺得從頭麻到腳」。

▲▼2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光。（圖／讀者提供）

▲賓利被吊車送進修車廠，初估維修費近100萬元。（圖／讀者提供）

幫忙處理賓利車主客戶資料的網友向《ETtoday新聞雲》透露，當時魏女載小孩經富國路等紅燈，突然就被後方追撞，目前能見的是後燈殼和保桿破損，初步估近維修近100萬元。警方則表示，因為車禍無人受傷僅是車損，將由2名車主自行協調，若未達成和解並提告，才會依毀損罪送辦。

車禍就發生在市區，不少路過民眾一看紛紛停下拍照，魏女當時站在車旁打電話的照片被瘋傳，網友紛紛留言說「請估價！」、「絕對賣屁股」、「光是在旁邊看，就覺得從頭麻到腳」、「維修費絕對比他買那台休旅車的新車還貴」、「還會老實說在滑手機，現在都用精神不濟、閃神、吃感冒藥等說詞」。

▼車禍現場畫面。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市桃園區9日下午發生韓國現代休旅車追撞賓利敞篷車意外事故，網友直擊後在爆料公社貼文：「這聲內褲都濕了」。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市桃園區9日下午發生韓國現代休旅車追撞賓利敞篷車意外事故。（圖／翻攝自臉書）

ET快訊
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