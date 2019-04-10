2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光

▲號稱「地表最強賓利」被撞破！休旅車男悲劇了。（圖／翻攝臉書，下同）



記者沈繼昌、許力方／桃園報導

桃園 9日下午發生一起悲劇車禍，一輛價值近2000萬元、黑色賓利雙門頂級敞篷轎跑Continental SuperSports行經富國路，後方一輛白色現代休旅車不慎追撞，當場把車頭撞凹，賓利則被撞破，留下滿地碎裂燈殼。令人心驚的是，賓利還掛著臨時車牌，才剛交車，路人看到驚呼連連，知情人士更透露，賓利遭撞車主初估維修費將達近100萬元。

警方調查，事發於9日下午5時許，林姓男子駕駛白色現代休旅車行經富國路時，疑似未注意車劇，追撞上前車，且還是一輛掛著臨時車牌的賓利雙門敞篷車，年約30歲的魏姓女駕駛下車查看，發現後保險桿破裂，員警到場後，確認雙方皆無酒駕，正值下班尖峰時段，未避免影響交通車流，隨即將他們帶至派出所做筆錄。

據悉，魏女表示，賓利是親友的車，剛交車不久還掛著臨時車牌，車禍導致保險桿損壞、右後燈殼破裂，維修費恐破數十萬元，現場已經請吊車來將賓利拖去修車廠。警方表示，因事故無人受傷僅是車損，將由2名車主自行協調，若未達成和解並提告，才會依毀損罪送辦。

車禍就發生在市區，不少路過民眾一看紛紛停下拍照，魏女當時站在車旁打電話的照片被瘋傳，網友紛紛笑說「請估價！」結果答案揭曉，竟是她無辜被撞，讓大家驚呼連連。其中就有人直指，被撞的可是賓利Supersports高階款式，這一下「絕對賣屁股」！

幫忙處理賓利車主客戶資料的網友向《ETtoday新聞雲》透露，當時女駕駛載小孩行經富國路，正在等紅燈，突然就從後被撞上，目前能見的是後燈殼和保桿破損，初步估近維修近100萬元，車子被送上拖吊車的畫面也曝光。

根據《isCar》資訊顯示，這輛賓利Continental Supersports號稱「地表最強賓利」，為雙門四座轎跑，建議售價2080萬元起，引擎6.0L W12汽缸雙渦輪增壓，最大馬力達710ps／6000rpm，0至100公里加速只要3.5秒，極速達時速336公里，八速ZF自排變速箱、前置引擎、全時四輪驅動。

▼初估維修費近100萬元！賓利被吊車送進修車廠。（圖／讀者提供）

