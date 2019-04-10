連兩天「偷車又酒駕」！見警狂飆5分鐘...最後騎到警局前被逮

記者洪靖宜／高雄報導

竟然有人連兩天「偷車又酒駕」！高雄一名男子在停紅燈時，不時看後照鏡，引起後方警方的注意，員警拿出警用小電腦一查，發現男子騎乘的機車是失竊車輛，立刻上前盤查，沒想到男子不配合，狂催油門加速逃逸，員警狂追五分鐘後，趁著他轉進長明派出所前，利用機車一個拐彎，將他撂倒立刻帶回警局。

▲員警一個拐彎將杜嫌撂倒。（圖／記者洪靖宜攝）

▲員警用警用小電腦發現前方是失竊車輛。（圖／記者洪靖宜攝）

三民一分局三民派出所警員，執行勤務於中華三路與建國三路口停等紅燈時，發現前方騎士不斷地看後照鏡，似乎很不安，直覺有異拿出警用小電腦查看，沒想到竟然是失竊車輛，打算上前盤查，這名44歲的杜姓男子，一開始還假裝配合，接著趁機加速逃逸，員警一路鳴笛，驚險穿越車水馬龍的大馬路，但沒想到最後杜嫌因不熟路況，竟然彎進長明派出所前，員警見機不可失，利用機車一個拐彎，將杜嫌撂倒，隨即上前壓制。

▲杜嫌被壓制在地。（圖／記者洪靖宜攝）

過程中杜嫌還不斷掙扎，企圖甩開員警，郭員立刻呼叫警力支援，不到10秒，長明派出所員警衝出，一起將杜嫌壓制逮捕，壓制過程中員警問杜嫌跑什麼，沒想到他還嗆警說「你追什麼」，員警反問他「這車誰的」，沒想到他還大言不慚的說「是朋友的」！

經過警察調查後發現，杜嫌於前一天竟然也因機車竊盜案跟酒後駕車遭屏東分局查獲，酒測值也是高達0.43mg/L，連續兩天犯下機車竊盜案、酒後駕車的荒唐行徑，不禁讓高雄地檢署檢察官大怒，向法院聲請羈押獲准，防止杜嫌一犯再犯，要讓他在牢中好好反省！