OPPO Reno手機4月下旬台灣亮相　即日起可登記搶購

▲OPPO Reno台灣上市資訊將於4月下旬宣布。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／上海報導

OPPO Reno系列於上海正式發表，OPPO今日（10）也宣布接力上海，預計於4月中下旬公布Reno新機在台上市相關消息，讓台灣市場廣大的O粉不用再痴痴等待，馬上就可享受OPPO Reno系列充滿創造力和出色影像技術的絕佳體驗。

OPPO稍早也為Reno系列的登台展開暖身，在新品預熱網頁中可發現OPPO台灣市場總經理何濤安的身影，以可愛插畫風格化身為OPPO大家長，歡迎每一位熱烈期待Reno系列的網友。網頁上不僅可看到歷代R系列手機的經典設計與功能，還可參加活動抽總市價近NT$5,000的贈品，首波活動上線短短不到五天已接近3,000人參加，全新Reno系列受歡迎程度不言而喻。

新品預熱網頁也將於4月中以互動小遊戲形式推出第二波活動，兩波活動皆參與者還能加碼再抽OPPO Reno新機！此外，OPPO也於4月10日16:00起啟動「Reno新機登記好禮加碼抽」活動，於OPPO網路商店與全台OPPO體驗店搶先登記並於隨後完成交機，即可抽OPPO原廠好禮，完整活動詳情請以OPPO官網公布為準。

▼「Reno 新機登記好禮加碼抽」活動時間與辦法。（圖／OPPO提供）