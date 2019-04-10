現場直擊／Reno手機上海發表　鯊魚鰭前鏡頭最吸睛

▲OPPO Reno發表會。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／上海報導

OPPO於今日(10)在上海舉行「想像，更近一點」發表會，正式發表全新Reno系列開山之作，包括Reno標準版以及Reno 10倍變焦版。Reno系列採用真全螢幕和一體無瑕機身設計，在Reno 10倍變焦版上更搭載10倍混合變焦技術，以無盡的創造力開啟OPPO新的十年。該系列手機最特別的，就是為了達到真全螢幕的理想，因此將前鏡頭藏於機身當中，在開啟自拍功能時，會以像是鯊魚鰭形狀的方式升起。

前鏡頭藏於機身 擁有93.1%高螢幕佔比

OPPO今年不推R系列手機，而是改推新系列的Reno機款；OPPO副總裁沈義人指出，這款手機在設計方面最特別的地方，就是把「能撫平的地方都平了」，以達到有秩序的美感，因此相機鏡頭等處，都平貼於機身上；Reno系列正面搭載完整的真全螢幕，Reno 標準版與Reno 10倍變焦版皆搭載OLED螢幕，尺寸分別為6.4吋與6.6吋。Reno系列下邊框寬度僅3.5mm，實現高達93.1%的高螢幕佔比，僅次於Find X的93.8%螢幕占比，讓使用者視線不會受到干擾，盡情沉浸其中。

不僅如此，Reno系列還採用新型發光材料，完全覆蓋DCI-P3色域，螢幕顯示更透亮、色彩更豐富、更省電。手機正面採用康寧第六代大猩猩玻璃讓螢幕更加抗摔耐用，盡享真全螢幕帶來的視覺盛宴。

在機背設計上，OPPO把主鏡頭完全放置在背面玻璃機身之下，沒有凸出、沒有縫隙，背面是一整塊完整的3D玻璃，四邊的大弧度讓手掌非常貼合舒服。Reno系列還採用全新凝光漸變工藝，通過有縱深的三維漸變色，讓漸變效果更有層次感；霧海綠、薄霧粉版本更是通過產業首創的局部AG霧面蝕砂工藝，在一片玻璃上實現亮面霧面雙質感，是對於自然色彩最真實的表達。

實現Reno系列一體無瑕外觀的基礎是OPPO極富創造力的隱藏設計，OPPO Reno系列繼承了Find X「有生命力的靜美」的產品理念，創新地通過側旋升降結構將前鏡頭、柔光燈、主鏡頭閃光燈隱藏與手機內部，當使用者需要時僅需0.8秒即可旋出，即使在安靜的夜晚，你也幾乎聽不到它的工作聲音。Reno還搭載新一代光感螢幕指紋辨識，新的打光方式和演算法，讓指紋解鎖成功率提高20%～30%，解鎖速度比R17提升28.5%倍。

10倍混合變焦 創造「真實」清晰

眾所皆知的是，在OPPO手機歷來重視的影像功能，因此在全新Reno系列手機中，將搭配4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一圖元聚合，擁有1.6μm大單位畫素、1/2.0大感光面積以及f/1.7大光圈的組合，為夜景模式打下優秀的硬體基礎；全新升級的超高畫質夜景2.0，通過複合多幀降噪和多幀HDR技術大幅提升畫面清晰度和明亮度。Reno 10倍變焦版還引入AI超高畫質引擎，大大縮短夜拍模式處理時間，2~3秒即可完成拍攝。軟硬體的綜合應用，讓Reno可以輕鬆拍攝顏色鮮豔真實、層次分明有質感的夜拍大片。

Reno 10倍變焦版更是首發搭載10倍混合變焦技術，通過4800萬畫素超清主鏡頭+1300萬畫素潛望式長焦鏡頭+800萬畫素廣角鏡頭的三顆不同焦距鏡頭的組合，從超廣角到長焦覆蓋等效焦距16mm～160mm常用焦段，為構圖提供更多可能性。

為了將長焦鏡頭塞進輕薄的手機中，OPPO Reno 10倍變焦版做出三大創新：首先是橫向排列的潛望式長焦鏡頭，其次是D-Cut工藝降低了鏡片的厚度，最後是共馬達設計將主鏡頭和廣角鏡頭中原本獨立的兩個對焦馬達合二為一，進一步節省了內部空間。

值得注意的是，整個長焦鏡頭潛望式模組的厚度僅5.75mm，讓高倍變焦和輕薄機身可以共存。為了保障長焦攝影品質，Reno 10倍變焦版還採用主鏡頭+長焦鏡頭雙OIS光學防手震設計，有效抵消手機震動的影響，照片更清晰。

軟硬皆升級 O粉盡享沉浸式遊戲體驗

而Reno系列在遊戲體驗方面，OPPO完成硬體和軟體兩方面的齊頭並進，為用戶帶來沉浸式遊戲體驗。硬體方面，Reno 10倍變焦版搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並擁有最大8GB+256GB組合，全新升級的處理器及更大的記憶體能夠充分滿足大型遊戲的使用需求。4,065mAh大電池以及整體充電時間縮短 23.8 %以上的VOOC 3.0，讓用戶毋須為續航擔憂。

此外Reno 10倍變焦版還具備橫向線性馬達、銅管液冷散熱、身歷聲揚聲器、三麥克風立體收音等硬體設定，從細節上提升用戶的遊戲體驗。Reno標準版則搭載Qualcomm Snapdragon 710處理器，擁有6GB+128GB/256GB、8GB+256GB組合，配備3765mAh大電池以及VOOC 3.0。

軟體方面，Reno系列搭載全新升級的GameBoost 2.0，具備Frame Boost、Touch Boost兩大新特性，前者可以根據具體遊戲對系統資源的需求，及時合理地調配系統資源；後者可以大幅提升觸控式螢幕的回應速度，實現「開鏡更快，大招更準」的遊戲提升，給用戶帶來更好的遊戲體驗。

OPPO Reno系列搭載「無邊有界」設計理念的全新ColorOS 6，通過對UI佈局、色彩、字體等多方面的調整，讓ColorOS 6能夠在全螢幕手機上為消費者提供更加出色的沉浸式體驗。全新登場的Breeno個人助理讓手機更懂用戶，杜比全景聲+OSIE超清晰組合帶來顛覆性視聽體驗。其它方面，Reno系列還標配NFC功能，手機就是你的交通卡或門禁卡，與中國銀聯合作的OPPO Pay也將上線。

同時，OPPO與騰訊影片達成合作，將成為首家支援騰訊HDR臻彩視界專區的手機品牌，用戶可以通過Reno手機在騰訊影片的HDR臻彩視界專區中，感受HDR10技術帶來的影院級觀影畫質。搭配Reno的廣色域、高動態的螢幕，享受更高，更廣，更亮的視覺盛宴。

在手機價格方面，OPPO Reno標準版提供霧海綠、極夜黑、薄霧粉、星雲紫四色可選，6GB+128GB售價人民幣2,999元（約台幣14,000元），6GB+256GB售價人民幣3,299元（約台幣15,000元），8GB+256GB售價人民幣3,599元（約台幣16,500元），將於4月19日在OPPO官網、京東、天貓、蘇寧、唯品及線下各OPPO門店同步首發。OPPO Reno 10被變焦版則是人民幣3,999元起。

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