　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大綠小綠難再合作？　綠營2020立委陷提名危機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

蔡英文汐止、瑞芳參拜，為黃國昌站台-周雅淑、黃國昌、蔡英文、游錫堃（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡英文曾為黃國昌站台。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨於2016年憑藉大環境的優勢下，不僅奪下總統大位重返執政，也於立法院取得68席的過半席次。不僅如此，民進黨當年於全國11個選區選擇不提名人選，禮讓席次予第三勢力，其中時代力量的林昶佐奪下台北市第五選區（中正、萬華）、黃國昌取得新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）、洪慈庸則搶下台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子），被視為「大綠小綠合作」的開端。

不過，民進黨在去年底被視為「蔡政府期中考」的九合一大選民進黨大敗後，不少綠營人士憂心此場失敗恐將延續到2020的總統及立委大選。在野的國民黨眼見前景大好，目前各選區立委參選人面臨「人數大爆炸」，特別是在高雄市長韓國瑜一舉奪下市長寶座，將高雄多年來的「綠地」翻轉成「藍天」後，不少老手與新秀也都躍躍欲試。

▲▼陳雨凡律師宣布投入信義南松山立委選舉記者會-陳雨凡,李晏榕。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳雨凡律師宣布投入信義南松山立委選舉。（圖／記者黃克翔攝）

以台北市來看，第七選區（信義、南松山）在國民黨立委費鴻泰與欲參選的台北市議員王鴻薇「黨內互打」之際，時代力量已決定派出長期深耕司法改革議題的民間司改會前執行長陳雨凡投入此區立委選戰，「小綠」力拚在民進黨眼中的艱困選區爭取一席，而民進黨發言人李晏榕也於4月3日到場支持表達支持，被外界解讀為民進黨有意在此選區進行泛綠整合。

不過李晏榕受訪時之回應也頗有意思，她表示是以「朋友」的身份來獻花，關於選舉的考量須由黨內選對會決定，大安區屬於艱困選區，確定採徵召，但人選尚未討論。

▲▼陳雨凡律師宣布投入信義南松山立委選舉記者會-林昶佐。（圖／記者黃克翔攝）

▲時代力量立委林昶佐。（圖／記者黃克翔攝）

不過同在北市的現任立委林昶佐選情則陷入危機，第五選區（中正、萬華）不僅同黨不分區立委徐永明助理李承值3日以「堅持走自己的路，不當小綠」的口號，表態爭取黨內提名。國民黨台北市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖也都磨刀霍霍，傳出國民黨不分區立委許毓仁也有意投入此區選戰，此外，去年甫落選市議員的民進黨前市議員顏聖冠也積極爭取黨內提名，顏聖冠也支持民進黨推出自己人選，更強調「民進黨現已全面執政，應該要對支持者更加負責」。中正萬華區恐提早陷入「三腳督」之爭。

身兼時代力量台北市黨部主委的林昶佐表示，他尊重黨中央制度，主要對手是國共勢力的連結。他也說，時代力量不是大黨資源有限，台北市立委只規劃在中正萬華、信義南松山選區推出候選人，目前會先完成黨內提名程序，並全力爭取民進黨的支持。

民進黨台北市黨部主委陳正德先前也曾表示，明年民進黨除了面臨立委挑戰，還有總統連任的壓力，必須要催出最大的政黨票與總統票，所以他支持在立委各選區自提人選，沒有針對任何人或政黨。不過此舉是否代表與時代力量失去合作空間，陳正德則說「仍要看中央的提名策略，或許林昶佐還不錯，大家可以再討論。」

▲▼陳正德。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市黨部主委陳正德。（圖／記者黃克翔攝）

民進黨台北市議員簡舒培上月底受訪時也說，台北市雖對民進黨來說是艱困選區，但也不見得就要持悲觀的態度，身為執政黨應該有勇氣和信心推出候選人。不過她也強調，對於合作雖保持開放態度，但必須是「有條件的禮讓」，必須評估欲禮讓的政黨或對象過去是否支持民進黨的政策，若是站在反對方又禮讓，豈不間接承認執政黨施政有問題。

▲▼ 民進黨台北市議員簡舒培30日舉行感恩茶會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林銘翰攝）

新北市方面，第十二選區立委黃國昌在歷經「罷昌」風波後，讓對手陣營在此區看見一絲希望。國民黨方面已有被視為「連家軍」的律師簡榮宗、台北市前市長李永萍、韓國瑜後援會版主徐正文表態，而靠「罷昌」一戰成名的安定力量聯盟主席孫繼正也於3月29日宣布將正面對決黃國昌。

綠營方面民進黨市議員沈發惠先前也表態參選，引發外界認為大綠、小綠分裂，呈現3搶1的局面，不過沈發惠至初選登記時間截止未參與登記，綠營部分暫時無人參戰。不過沈發惠在汐止等區經營時間已久，也曾擔任過立委，傳出可能轉向不分區機會大，不過仍也不排除由黨徵召對決黃國昌，都有待後續協調。對此，黃國昌對於是否參選連任仍沒有明確回覆，僅低調表示「6月會給大家答案」。

▲▼立法院院會 道路交通管理處罰條例協商 黃國昌 蘇嘉全 柯建銘 江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

目前時代力量僅確定由台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民代表出征彰化縣第一選區（伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水），挑戰現任立委柯呈枋，民進黨則確定有縣議員陳秀寶及前鹿港鎮長黃振彥兩人角逐。台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）部分，洪慈庸長期與民進黨關係友善，沒意外將繼續保持合作關係。

時代力量發言人李兆立表示，現階段除楊澤民確定參選外，其他選務規劃還須由選對會及決策會議通過，具體內容以黨中央公佈為主。至於若民進黨選擇不禮讓，李兆立則說還是會先大量提出自家人選，也可以與其他理念相近的政黨合作，若民進黨到時真的不禮讓，「到時再來看怎麼協調」。

ET快訊
YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲...「主動傳自拍片」I
大甲媽祖還沒起駕…鎮瀾宮外爆發「停車糾紛激鬥」畫面曝光

關鍵字：民進黨,時代力量,2020立委選舉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

參拜白沙屯媽祖！　蔡英文蒞臨拱天宮：信仰讓我們更團結堅定

柯粉起鬨高喊「總統好」　柯文哲：就不喜歡人家這樣

不用跟人搶扶轎　柯文哲：跟著媽祖遶境感受台灣才重要

大綠小綠難再合作？　綠營2020立委陷提名危機

三玄宮還願民眾高喊凍蒜 　韓國瑜：喊3聲爽一下就好！

民眾簇擁韓國瑜拜媽祖狂喊「選總統」！王鴻薇：其他人可以回家睡了

高雄拒一國兩制遊行　韓國瑜本尊不在市府「山寨版」踢館

老司機注意A片成統戰管道　學者：搜SM、亂倫會暴露政治傾向

大甲媽起駕參拜　朱立倫、賴清德、柯文哲「王不見王」

遭控詐領助理費被判刑童仲彥竟想…　網友：別嚇人啊！

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

勇警狂奔600米肉身急攔自強號 拯救6旬臥軌男、上百名乘客

參拜白沙屯媽祖！　蔡英文蒞臨拱天宮：信仰讓我們更團結堅定

柯粉起鬨高喊「總統好」　柯文哲：就不喜歡人家這樣

不用跟人搶扶轎　柯文哲：跟著媽祖遶境感受台灣才重要

大綠小綠難再合作？　綠營2020立委陷提名危機

三玄宮還願民眾高喊凍蒜 　韓國瑜：喊3聲爽一下就好！

民眾簇擁韓國瑜拜媽祖狂喊「選總統」！王鴻薇：其他人可以回家睡了

高雄拒一國兩制遊行　韓國瑜本尊不在市府「山寨版」踢館

老司機注意A片成統戰管道　學者：搜SM、亂倫會暴露政治傾向

大甲媽起駕參拜　朱立倫、賴清德、柯文哲「王不見王」

遭控詐領助理費被判刑童仲彥竟想…　網友：別嚇人啊！

「分級醫療雙向轉診」讓民眾就近就醫　創造醫病健保三贏

新北八里真慶宮玄天上帝聖誕　侯友宜贈「北極至尊」匾額

獨／金蓬萊奪米其林竟「業績下滑」！原來老闆「這樣做」　顧客哭了　

拍買哥超狂！　連千毅臉書嗆海署隊員「你也想吃漢堡？」

同學拿iPhone6S自稱果粉！她嗆「尊重信仰」：拿XR 64G才是…網傻眼轟爆

「金捲髮女」細膩高音逼哭觀眾　面具下竟是gu9udan金世正

文慧如聯手Karencici開唱！　苦練拼音飆《嘻哈庄腳情》

以色列總理誓言…只要大選連任　就「吞併約旦河西岸」

美到飄仙氣！揭開《花遊記》吳漣序5個美麗小祕密

快訊／賴清德參拜大甲媽　顏清標：有拜有保庇！祝他心想事成

政治熱門新聞

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！..

蔡英文：月收3萬、年收低於12..

鍾小平被76％網友打臉　怒嗆可..

傳蔡英文無法接受初選：不可能跟..

快訊／黨內力拱韓國瑜動作不斷　..

韓國瑜親自去還願　攤商：他就是..

「柯團隊各奔前程」 林昆鋒：柯..

韓國瑜參拜大甲媽　韓粉高喊：選..

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

韓國瑜選總統？　幕僚回應了

朱立倫籲黨中央徵召韓國瑜　鈕則..

國民黨青壯派盼馬英九協調總統初..

重視台中農產品　韓國瑜連說三次

潘恒旭解禁　重砲轟王浩宇

更多熱門

相關新聞

傳小英不接受初選　蔡正元：鳥籠民主

有媒體報導，總統蔡英文1日與民進黨五人協調小組會面時，明白表示她是現任總統，不可能和自己的行政院長（賴清德）在公開場合進行政見辯論，也無法接受現在的黨內初選機制。針對此傳聞，前立委蔡正元酸蔡英文，可能「徵召一個民調較低的人，才符合她眼中的民主。這種鳥籠民主，蠻適合民主退步黨。」

賴清德上帝廟祈福：堅持走完初選決定不變

倒數11天！郭素春急傳訊替兒拉票

羅智強：只有白痴買鐵綠粉專打綠

民進黨籲效法鄭南榕　打假消息捍衛民主自由

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆起」生2女兒

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面