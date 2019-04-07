大綠小綠難再合作？　綠營2020立委陷提名危機

▲蔡英文曾為黃國昌站台。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨於2016年憑藉大環境的優勢下，不僅奪下總統大位重返執政，也於立法院取得68席的過半席次。不僅如此，民進黨當年於全國11個選區選擇不提名人選，禮讓席次予第三勢力，其中時代力量的林昶佐奪下台北市第五選區（中正、萬華）、黃國昌取得新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）、洪慈庸則搶下台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子），被視為「大綠小綠合作」的開端。

不過，民進黨在去年底被視為「蔡政府期中考」的九合一大選民進黨大敗後，不少綠營人士憂心此場失敗恐將延續到2020的總統及立委大選。在野的國民黨眼見前景大好，目前各選區立委參選人面臨「人數大爆炸」，特別是在高雄市長韓國瑜一舉奪下市長寶座，將高雄多年來的「綠地」翻轉成「藍天」後，不少老手與新秀也都躍躍欲試。

▲陳雨凡律師宣布投入信義南松山立委選舉。（圖／記者黃克翔攝）



以台北市來看，第七選區（信義、南松山）在國民黨立委費鴻泰與欲參選的台北市議員王鴻薇「黨內互打」之際，時代力量已決定派出長期深耕司法改革議題的民間司改會前執行長陳雨凡投入此區立委選戰，「小綠」力拚在民進黨眼中的艱困選區爭取一席，而民進黨發言人李晏榕也於4月3日到場支持表達支持，被外界解讀為民進黨有意在此選區進行泛綠整合。

不過李晏榕受訪時之回應也頗有意思，她表示是以「朋友」的身份來獻花，關於選舉的考量須由黨內選對會決定，大安區屬於艱困選區，確定採徵召，但人選尚未討論。

▲時代力量立委林昶佐。（圖／記者黃克翔攝）



不過同在北市的現任立委林昶佐選情則陷入危機，第五選區（中正、萬華）不僅同黨不分區立委徐永明助理李承值3日以「堅持走自己的路，不當小綠」的口號，表態爭取黨內提名。國民黨台北市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖也都磨刀霍霍，傳出國民黨不分區立委許毓仁也有意投入此區選戰，此外，去年甫落選市議員的民進黨前市議員顏聖冠也積極爭取黨內提名，顏聖冠也支持民進黨推出自己人選，更強調「民進黨現已全面執政，應該要對支持者更加負責」。中正萬華區恐提早陷入「三腳督」之爭。

身兼時代力量台北市黨部主委的林昶佐表示，他尊重黨中央制度，主要對手是國共勢力的連結。他也說，時代力量不是大黨資源有限，台北市立委只規劃在中正萬華、信義南松山選區推出候選人，目前會先完成黨內提名程序，並全力爭取民進黨的支持。

民進黨台北市黨部主委陳正德先前也曾表示，明年民進黨除了面臨立委挑戰，還有總統連任的壓力，必須要催出最大的政黨票與總統票，所以他支持在立委各選區自提人選，沒有針對任何人或政黨。不過此舉是否代表與時代力量失去合作空間，陳正德則說「仍要看中央的提名策略，或許林昶佐還不錯，大家可以再討論。」

▲民進黨台北市黨部主委陳正德。（圖／記者黃克翔攝）



民進黨台北市議員簡舒培上月底受訪時也說，台北市雖對民進黨來說是艱困選區，但也不見得就要持悲觀的態度，身為執政黨應該有勇氣和信心推出候選人。不過她也強調，對於合作雖保持開放態度，但必須是「有條件的禮讓」，必須評估欲禮讓的政黨或對象過去是否支持民進黨的政策，若是站在反對方又禮讓，豈不間接承認執政黨施政有問題。

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林銘翰攝）



新北市方面，第十二選區立委黃國昌在歷經「罷昌」風波後，讓對手陣營在此區看見一絲希望。國民黨方面已有被視為「連家軍」的律師簡榮宗、台北市前市長李永萍、韓國瑜後援會版主徐正文表態，而靠「罷昌」一戰成名的安定力量聯盟主席孫繼正也於3月29日宣布將正面對決黃國昌。

綠營方面民進黨市議員沈發惠先前也表態參選，引發外界認為大綠、小綠分裂，呈現3搶1的局面，不過沈發惠至初選登記時間截止未參與登記，綠營部分暫時無人參戰。不過沈發惠在汐止等區經營時間已久，也曾擔任過立委，傳出可能轉向不分區機會大，不過仍也不排除由黨徵召對決黃國昌，都有待後續協調。對此，黃國昌對於是否參選連任仍沒有明確回覆，僅低調表示「6月會給大家答案」。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



目前時代力量僅確定由台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民代表出征彰化縣第一選區（伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水），挑戰現任立委柯呈枋，民進黨則確定有縣議員陳秀寶及前鹿港鎮長黃振彥兩人角逐。台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）部分，洪慈庸長期與民進黨關係友善，沒意外將繼續保持合作關係。

時代力量發言人李兆立表示，現階段除楊澤民確定參選外，其他選務規劃還須由選對會及決策會議通過，具體內容以黨中央公佈為主。至於若民進黨選擇不禮讓，李兆立則說還是會先大量提出自家人選，也可以與其他理念相近的政黨合作，若民進黨到時真的不禮讓，「到時再來看怎麼協調」。