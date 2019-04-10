疑亂丟菸蒂成象山搶案關係人　男子遭警帶回訊後又飭回

▲象山永春亭後方步道，一對情侶檔遭搶劫。（圖／翻攝臉書「信義區三兩事」）



記者趙永博／台北報導

台北市信義區知名景點，7日晚間9時許發生一起強盜案，一對男女上山賞夜景時，遭一名陌生男子持刀搶了700元現金，男子得手後逃逸。警方事後成立專案小組調查，在案發現場拾獲一枚菸蒂，經調查後發現DNA與一名王姓男子吻合，便請檢方開立傳票，將王男拘提到案，目前訊後無保請回。

警方調查，20歲的華姓男子與陳姓女性友人，7日晚間9時許相約至信義區象山上看夜景，沒想到在行經「永春亭」的步道時，遭到一名身穿連帽風衣的男子持刀搶劫，2人交付700元現金給歹徒後，雙方各自逃離現場。

一名廖姓網友當晚看到驚嚇的華男與陳女，立即將整件事貼上臉書社團「信義兩三事」，整件事隨即曝光。華男與陳女當晚也由家屬陪同至派出所報案，並製作筆錄。

據了解，警方事後接獲報案後，立即成立專案小組，並在周邊10餘出入口監視器中抽絲剝繭，過濾46名可疑對象，9日依據案發現場疑似歹徒遺留的一枚菸蒂，鎖定一名王姓男子。

據了解，檢方也配合偵辦開立傳票，在9日晚間由警方拘提王男到案說明，王男到案後矢口否認犯案，也表示案發當晚並沒有到現場。由於歹徒做案時，身穿連帽外套，還戴著口罩，被害人無法明確辨認犯嫌身分，目前警方沒有其他積極證據可證明王男就是持刀搶奪的嫌犯，檢方在訊後將王男先行飭回，並認為要進一步調查，才能確認犯嫌身分。

▲男子右手遭到歹徒左手緊抓到紅腫。（圖／翻攝臉書「信義區三兩事」）

▲▼警方事後趕到現場調查。（圖／翻攝臉書「信義區三兩事」）

▲▼鑑識人員在永春亭進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼受害男女由家屬帶至派出所製作筆錄。（圖／記者趙永博攝）