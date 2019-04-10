小小模特妹拍照！下秒被親媽「猛踢一腳」...網：賺錢工具嗎

大陸中心／綜合報導

杭州女童模妞妞近日在拍攝廣告時，被一名穿白衣的女性踢踹，影片在微博引起眾怒。合作商家透露，該女子是妞妞媽媽，「沒想到她會用這種方式讓孩子拍出好照片」，此外，妞妞與多家店鋪合作，平時工作量很大。妞妞媽10日發佈道歉聲明稱，絕無所謂的虐童之意。

▲黃衣小妹妹剛放下籃子就被踢。（圖／翻攝自微博）

從影片來看，妞妞拍攝當天穿著黃色背心和白色短裙，她剛放下手中的編織包包，就被身穿白衣黑褲的媽媽從後面猛踹一腳，她也因此往前撲了幾步；妞媽隨後蹲下幫女兒整理裙子。

據《我們》視頻，某電商平台商家透露，曾向女童媽媽表示，妞妞接的廣告單太多了，可能小孩子有點累，有時候有點脾氣也是正常的；有時候妞媽自己累了，說話也會不好聽，聲音也很大，「這個問題也跟她說過了，現在也已經晚了。」

關於妞妞是不是被當做童工，杭州市婦聯法律援助律師王楠回應稱，要看事情的性質，是否不讓妞妞過正常兒童應有的生活，影響她受義務教育的權利等等；該踢踹行為有可能涉嫌家庭暴力。

▲妞媽在微博發佈道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

事情爆出後在微博引起眾怒，妞妞媽媽10日發佈道歉聲明想「滅火」。文內寫到，兒女皆為父母心頭的肉，疼愛有佳，絕無所謂的虐童之意；影片的「稍大動作絕無傷害想法」，深感抱歉。

合作商家也被網友「肉搜」出來。負責人在微博發文表示委屈，他們與妞媽是合作關係；拍攝氣氛也是很好的，用講故事和糖果來哄妞妞，影片中是妞媽自己拍攝，「沒想到妞媽會通過這樣的方式讓孩子拍出照片好看」；目前決定和妞媽解除合作關係。

網友紛紛怒批，「靠著孩子掙錢的窩囊廢 」、「合著孩子是他們的賺錢工具」、「在外面都踢，在家呢？懷疑不是第一次吧」、「想到他們這麼小就要這麼辛苦不分晝夜不分季節的拍攝，而且基本都是大人安排而不是自己意願，就覺得也很心酸」。

▼網友在道歉聲明下方評論。（圖／翻攝自微博）