追求刺激！准新郎穿「日本軍服」迎親...洞房夜就被抓

▲准新郎官被換上日本軍服。（圖／翻攝自時間新聞視頻）

大陸中心／綜合報導

河南鄭州一名白姓准新郎在10日的接親過程中，被友人以「追求刺激」為名，強行換上仿製的日本軍服，他隨後也笑著開著紅色BMW出發。該過程中被另一名好友錄成影片並發到網上，引起眾怒。警方11日通報稱，已於10日晚間抓獲了涉案6人，白男予以訓誡，另外3人處以行政拘留。

鄭州警方發佈通報稱，22歲的小恆於上月26日於好友小弓商議，決定在白男的婚禮接親中，為准新郎穿戴仿製的日本軍服，以尋求刺激，之後找了其他友人購買服裝。

白新郎10日上午開著紅色BMW去迎親，走到半路時，小恆與小弓將事先準備好的仿製日本軍服拿出，伙同小李強行將新郎衣服脫掉並換成日本軍服。在此過程中，負責開婚車的小韓將過程錄製成影片，隨後上傳至網路。

影片引起民眾憤怒和譴責。警方得知後，於10日晚間11點抓獲了涉案6人，稱「極大地傷害了廣大人民群眾的民族感情和愛國情懷」，6人隨後對自己的違法事實供認不諱。目前，小恆與負責拍攝的小韓被行政拘留10日，小弓被拘留7日，白新郎官等人則予以訓誡。

網友紛紛表示，「還是吃得太飽了」、「把無知當作嘩眾取寵的工具，這些人真的沒有腦子呀」、「這該不是一群傻子吧」。